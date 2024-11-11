Вночі Росія обстріляла Миколаїв: загинули 4 людини
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- Аліса Мелік-Адамян
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5:55, 11 листопада, 2024
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Внаслідок нічної дронової атаки по Миколаєву загинули 4 людини.
Про це станом на 05:38 повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Перші звуки вибухів в місті почали чути близько 1:40. Повітряні сили повідомили, що в місті знаходиться ворожий безпілотник.
Станом на 02:36 влада повідомила, що через обстріл сталось кілька пожеж в житлових будинках.
— Є пожежі в житлових будинках в місті, всі служби на місцях, — написав Віталій Кім.
Пізніше Віталій Кім додав, що поранення зазнала 45-річна жінка, яку госпіталізували. Ще двоє людей станом на 4-ту ранку загинули.
За годину він повідомив, що кількість загиблих зросла до 4.
Нагадаємо, вночі 10 листопада Сили ППО збили в небі над Миколаївською областю один БпЛА типу Shahed 131/136.
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