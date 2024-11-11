Вночі Росія обстріляла Миколаїв: загинули 4 людини

Ілюстративне фото: ДСНС України

Внаслідок нічної дронової атаки по Миколаєву загинули 4 людини.

Про це станом на 05:38 повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Перші звуки вибухів в місті почали чути близько 1:40. Повітряні сили повідомили, що в місті знаходиться ворожий безпілотник.

Станом на 02:36 влада повідомила, що через обстріл сталось кілька пожеж в житлових будинках.

— Є пожежі в житлових будинках в місті, всі служби на місцях, — написав Віталій Кім.

Пізніше Віталій Кім додав, що поранення зазнала 45-річна жінка, яку госпіталізували. Ще двоє людей станом на 4-ту ранку загинули.

За годину він повідомив, що кількість загиблих зросла до 4.

Нагадаємо, вночі 10 листопада Сили ППО збили в небі над Миколаївською областю один БпЛА типу Shahed 131/136.