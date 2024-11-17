Власник миколаївського ТЦ «Портал» про наслідки попадання дрона в будівлю: «Постраждав спортзал. Працювати він не буде»

Пошкоджений спортзал «100ТОНН» у ТЦ «Портал», фото з соцмереж спортклубу

Після нічної дронової атаки по Миколаєву удару зазнав торгівельний центр «Портал». Всередині зруйновано приміщення спортивного клубу «100ТОНН».

Про це у коментарі «МикВісті» розповів власник ТЦ Олексій Стадніченко.

За словами бізнесмена, удар стався по південній частині будівлі, куди влетів ворожий дрон. На місці сталась пожежа, яку моментально вдалось ліквідувати системі пожежогасіння ще до приїзду відповідних служб.

— За рахунок того, що будівля міцна і із залізобетонних колон, дрон влетів і вибив 10-20 квадратних метрів пройому рівно між стелею та підлогою поверху та між двома колонами. Стіна впала в середину будівлі, там сталось невелике загоряння, але так як працювали усі системи пожежогасіння, наш охоронець та електрик, то ще до приїзду всіх вдалось погасити, — каже Стадніченко.

Місце, куди у ТЦ «Портал» влучив дрон, фото: «МикВісті» Головний інженер ТЦ Сергій Чигиринський, фото: «МикВісті»

Єдиним приміщенням, що зазнало руйнувань, стала спортивна зала «100ТОНН». За словами Олексія Стадніченка, наразі спортклуб працювати не буде. Але додав, що «100ТОНН» можуть відкрити у іншому приміщенні.

— На даному етапі відновляти не будемо, бо там пошкоджено систему вентиляції та електропостачання. Але в цілому воно підлягає запуску, — додав він.

Крім того, власники не планують закривати сам торгівельний центр і він продовжить свою роботу.

— Для нас пріоритет закрити усі вікна розбиті, щоб було тепло і в приміщення не потрапила вода, вітер. Найважчим, напевне, буде відновлення систем, які проходили через це приміщення.

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Обстріли Миколаєва 16-17 листопада

В ніч з 16 на 17 листопада російські війська обстріляли Миколаїв. Внаслідок обстрілу дві жінки загинули, а також поранено четверо дорослих та двоє дітей.

Удари, як стало відомо пізніше, були завдані балістичною ракетою «Іскандер-М» та кількома безпілотниками «Shahed 131/136».

На місці стались пожежі у двох будинках, їх загасили вогнеборці на площі 150 та 20 квадратних метрів.