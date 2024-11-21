Повітряні сили заявили, що РФ вперше вдарила по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою

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Вранці 21 листопада російські війська атакували Україну міжконтинентальною балістичною, аеробалістичною та крилатими ракетами.

Сили протиповітряної оборони збили шість ракет, заявили у Повітряних силах ЗСУ. Під російським вогнем опинилося Дніпро.

Зазначається, що міжконтинентальну балістичну ракету запустили з Астраханської області РФ, аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» — із Тамбовської області, а крилаті ракети Х-101 — із Волгоградської області.

Внаслідок протиповітряного бою підрозділам зенітних ракетних військ вдалося знищити шість із семи ракет Х-101. По інших ракетах, як повідомили у Повітряних силах, без суттєвих наслідків.

Нагадаємо, що минулої доби російська армія обстрілювала Миколаївську область з мінометів і атакували FPV-дронами.