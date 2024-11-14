«Укрзалізниця» запускає додаткові рейси між Миколаєвом та Херсонщиною

Поїзд «Укрзалізниці». Архівне фото: «МикВісті»

Одеська філія Укрзалізниці запускає нові маршрути приміського сполучення Миколаїв-Вантажний — Апостолове та Апостолове — Миколаїв-Вантажний.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що рейси забезпечать пряме сполучення населених пунктів Калинівської, Великоолександрівської та Високопільської громад з містами.

Розклад маршрутів можна переглянути за посиланням або за QR-кодом.

Зображення: Херсонська ОВА