«Укрзалізниця» запускає додаткові рейси між Миколаєвом та Херсонщиною
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- Даріна Мельничук
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18:45, 14 листопада, 2024
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Одеська філія Укрзалізниці запускає нові маршрути приміського сполучення Миколаїв-Вантажний — Апостолове та Апостолове — Миколаїв-Вантажний.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що рейси забезпечать пряме сполучення населених пунктів Калинівської, Великоолександрівської та Високопільської громад з містами.
Розклад маршрутів можна переглянути за посиланням або за QR-кодом.
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