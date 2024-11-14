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«Укрзалізниця» запускає додаткові рейси між Миколаєвом та Херсонщиною

Поїзд «Укрзалізниці». Фото: «НикВести»Поїзд «Укрзалізниці». Архівне фото: «МикВісті»

Одеська філія Укрзалізниці запускає нові маршрути приміського сполучення Миколаїв-Вантажний — Апостолове та Апостолове — Миколаїв-Вантажний.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що рейси забезпечать пряме сполучення населених пунктів Калинівської, Великоолександрівської та Високопільської громад з містами.

Розклад маршрутів можна переглянути за посиланням або за QR-кодом.

Зображення:Зображення: Херсонська ОВА
Нагадаємо, в «Укрзалізниці» стартує продаж квитків на ще один дитячий вагон, спроєктований у партнерстві з ЮНІСЕФ Україна та за фінансової підтримки уряду Бельгії.

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