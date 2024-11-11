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«Укрзалізниця» запускає ще один дитячий вагон: коли і де курсуватиме

Запускають ще один дитячий вагон. Фото: пресслужба «Укрзалізниці»Запускають ще один дитячий вагон. Фото: пресслужба «Укрзалізниці»

В «Укрзалізниці» стартує продаж квитків на ще один дитячий вагон, спроєктований у партнерстві з ЮНІСЕФ Україна та за фінансової підтримки уряду Бельгії.

Про це повідомили в пресслужбі «Укрзалізниці».

Зазначається, що з 19 листопада дитячий вагон курсуватиме в складі поїзда «Харків-Ужгород».

«Стартуємо продаж квитків на черговий дитячий купейний вагон, який курсуватиме в складі поїзда «Харків-Ужгород» з 19 листопада. Нагадуємо, що вагони такого типу оснащені таким чином, щоб бути максимально комфортними для найменших пасажирів віком від 0 до 8 років та їх батьків», — говориться у повідомленні.

Крім того, вагон оснащений бізібордами, інтерактивними іграми та тематичними купе, створеними для зручності й безпеки найменших пасажирів. Для малюків передбачені манежи, захисні елементи на верхніх полицях, м'які поручні для безпечного пересування.

У відомстві повідомили, що квитки доступні виключно в застосунку «Укрзалізниці», де дитячий вагон має окреме маркування. Діти до 5 років подорожують безкоштовно, без окремого квитка.

Раніше в «Укрзалізниці» пояснили, чому квитки на потяг з Миколаєва до Києва можна придбати лише за 10 днів до відправлення.

Крім того, усі пасажири швидкісних поїздів «Інтерсіті» та «Інтерсіті+» відтепер матимуть доступ до інтернету через Wi-Fi.

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