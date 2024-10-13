В «Укрзалізниці» пояснили, чому квитки на потяг з Миколаєва до Києва можна придбати лише за 10 днів до відправлення
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- Юлія Бойченко
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19:00, 13 жовтня, 2024
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Традиційно продаж квитків на потяги далекого сполучення в Україні стартує за 20 діб до дати відправлення. Однак на деякі рейси продавати квитки починають лише за 10 днів до відправлення.
В «Укрзалізниці» пояснили, що через повномасштабне вторгнення Росії «залізничники змушені приймати оперативні рішення про можливість руху».
«Для певних напрямків квитки з'являються у продажу за 10 діб до дати відправлення», – додали там
Йдеться, зокрема, про поїзди:
- №110/109 Львів – Херсон;
- №122/121 Київ – Миколаїв, Херсон;
- №102/101 Херсон – Краматорськ;
- №104/103 Львів – Краматорськ;
- №192/191 Одеса – Краматорськ;
- №712/711 Київ – Краматорськ;
- №234/233 Дніпро – Павлоград.
Нагадаємо, на час шкільних канікул в Україні запустять додаткові потяги за двома популярними напрямками. З 20 жовтня зі столиці до Одеси та Львова курсуватимуть денні потяги.
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