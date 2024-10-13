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В «Укрзалізниці» пояснили, чому квитки на потяг з Миколаєва до Києва можна придбати лише за 10 днів до відправлення

Потяг, архівне фото «МикВісті»Потяг, архівне фото «МикВісті»

Традиційно продаж квитків на потяги далекого сполучення в Україні стартує за 20 діб до дати відправлення. Однак на деякі рейси продавати квитки починають лише за 10 днів до відправлення.

В «Укрзалізниці» пояснили, що через повномасштабне вторгнення Росії «залізничники змушені приймати оперативні рішення про можливість руху».

«Для певних напрямків квитки з'являються у продажу за 10 діб до дати відправлення», – додали там

 Йдеться, зокрема, про поїзди:

  • №110/109 Львів – Херсон;
  • №122/121 Київ – Миколаїв, Херсон;
  • №102/101 Херсон – Краматорськ;
  • №104/103 Львів – Краматорськ;
  • №192/191 Одеса – Краматорськ;
  • №712/711 Київ – Краматорськ;
  • №234/233 Дніпро – Павлоград.

Нагадаємо, на час шкільних канікул в Україні запустять додаткові потяги за двома популярними напрямками. З 20 жовтня зі столиці до Одеси та Львова курсуватимуть денні потяги.

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