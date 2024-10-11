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З Одеси до Києва на шкільні канікули: Укрзалізниця запускає додатковий потяг

 

Потяг, архівне фото: «МикВісті»Потяг, архівне фото: «МикВісті»

На час шкільних канікул в Україні запустять додаткові потяги за двома популярними напрямками. З 20 жовтня зі столиці до Одеси та Львова курсуватимуть денні потяги. 

Про це повідомляють в Укрзалізниці.

Так, потяг №115/116 Київ-Одеса вирушатиме зі столиці 27 жовтня о 8:26 і прибуватиме до Одеси о 18:22. З Одеси поїзд відправлятиметься того ж дня о 10:14 з прибуттям о 19:48.

У складі поїзда вагони типу купе та люкс, квитки на цей напрямок коштують від 838 грн.

Укрзалізниця проінформувала, що поїзд №191/192 Київ-Львів вирушатиме зі столиці 20, 25 та 27 жовтня о 08:18, а прибуватиме до Львова о 16:05. У зворотному напрямку — о 14:10 з прибуттям до Києва о 21:33. 

Раніше «МикВісті» повідомляли про відновлено рух поїздів маршрутом Долинська-Миколаїв.

Нагадаємо, з 6 вересня Укрзалізниця призначила на постійній основі курсування поїзда «Інтерсіті+» за маршрутом Київ — Одеса.

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