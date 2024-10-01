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Відновлено рух поїздів маршрутом Долинська — Миколаїв

Потяг, архівне фото: «МикВісті»Потяг, архівне фото: «МикВісті»

Перегін Долинська — Миколаїв знову відкрито для руху поїздів.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці». 

Як відомо, через нічні ворожі обстріли на Миколаївщині перегін Долинська — Миколаїв певний час залишався закритим для руху поїздів. 

«Вже наступний рейс із прибуттям завтра вранці доїде до Миколаєва та Херсона. Дякуємо пасажирам за терпіння, а Миколаївській та Херсонській ОВА за підставлене плече з автобусними трансферами. Продовжуємо рух за графіком», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 6 вересня «Укрзалізниця» призначила на постійній основі курсування поїзда Інтерсіті+ за маршрутом Київ — Одеса.

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