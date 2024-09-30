Укрзалізниця змінила маршрути потягів на 1 листопада, через наслідки обстрілів на Миколаївщині

Укрзалізниця змінює маршрути потягів на 1 листопада у зв’язку з наслідками обстрілів на Миколаївщині. Архівне фото: «МикВісті»

Через нічні ворожі обстріли на Миколаївщині перегін Долинська — Миколаїв залишається закритим для руху поїздів. На 1 жовтня жодний рейс не буде скасовано, а лише змінено маршрут.

Про це повідомили у прес-службі Укрзалізниці.

Поїзди №110 Львів — Херсон і №102 Краматорськ — Київ — Херсон прямуватимуть до станції Долинська.

Рейси №109 Херсон — Львів і №101 Херсон — Київ — Краматорськ вирушатимуть зі станції Долинська.

Для пасажирів організовано автобусні трансфери від залізничних вокзалів Херсона і Миколаєва до станції Долинська і у зворотному напрямку. Посадка за залізничними квитками відбуватиметься без додаткових оплат, відповідно до часу, зазначеного у квитку.

Нагадаємо, що у ніч проти понеділка, 30 вересня, через обстріл російських окупантів у Миколаївській області був закритий для руху поїздів перегін Долинська — Миколаїв.