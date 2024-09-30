Укрзалізниця змінила маршрути потягів на 1 листопада, через наслідки обстрілів на Миколаївщині
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- Аліна Квітко
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22:07, 30 вересня, 2024
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Через нічні ворожі обстріли на Миколаївщині перегін Долинська — Миколаїв залишається закритим для руху поїздів. На 1 жовтня жодний рейс не буде скасовано, а лише змінено маршрут.
Про це повідомили у прес-службі Укрзалізниці.
Поїзди №110 Львів — Херсон і №102 Краматорськ — Київ — Херсон прямуватимуть до станції Долинська.
Рейси №109 Херсон — Львів і №101 Херсон — Київ — Краматорськ вирушатимуть зі станції Долинська.
Для пасажирів організовано автобусні трансфери від залізничних вокзалів Херсона і Миколаєва до станції Долинська і у зворотному напрямку. Посадка за залізничними квитками відбуватиметься без додаткових оплат, відповідно до часу, зазначеного у квитку.
Нагадаємо, що у ніч проти понеділка, 30 вересня, через обстріл російських окупантів у Миколаївській області був закритий для руху поїздів перегін Долинська — Миколаїв.