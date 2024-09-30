Через обстріли Укрзалізниця тимчасово зупинила поїзди у Миколаївській області

Поїзд «Укрзалізниці». Фото: «МикВісті»

В «Укрзалізниці» заявили про тимчасову зупинку руху поїздів у Миколаївській області через ворожий обстріл.

Про це у понеділок, 30 вересня, повідомили в «Укрзалізниці».

«У звʼязку з ворожим обстрілом у Миколаївській області перегін Долинська — Миколаїв закритий для руху поїздів з міркувань безпеки», — йдеться в повідомленні.

Потяг 121/122 Київ — Миколаїв курсуватиме до станції Долинська.

«Пасажирів просимо у будь-якому випадку перебувати у вагоні до ранку і чекати на автобусний трансфер Долинська — Миколаїв, організацією якого ми займаємося прямо зараз», — зазначали у компанії.

Нагадаємо, що у січні російські окупанти завдали ударів по енергосистемі «Укрзалізниці» на півночі України. Внаслідок атаки було пошкоджено підстанції компанії та тимчасово знеструмлено окремі ділянки колій.