Через обстріли Укрзалізниця тимчасово зупинила поїзди у Миколаївській області
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- Марія Хаміцевич
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8:44, 30 вересня, 2024
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В «Укрзалізниці» заявили про тимчасову зупинку руху поїздів у Миколаївській області через ворожий обстріл.
Про це у понеділок, 30 вересня, повідомили в «Укрзалізниці».
«У звʼязку з ворожим обстрілом у Миколаївській області перегін Долинська — Миколаїв закритий для руху поїздів з міркувань безпеки», — йдеться в повідомленні.
Потяг 121/122 Київ — Миколаїв курсуватиме до станції Долинська.
«Пасажирів просимо у будь-якому випадку перебувати у вагоні до ранку і чекати на автобусний трансфер Долинська — Миколаїв, організацією якого ми займаємося прямо зараз», — зазначали у компанії.
Нагадаємо, що у січні російські окупанти завдали ударів по енергосистемі «Укрзалізниці» на півночі України. Внаслідок атаки було пошкоджено підстанції компанії та тимчасово знеструмлено окремі ділянки колій.