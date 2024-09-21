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У швидкісних потягах «Укрзалізниці» відтепер буде Wi-Fi

«Укрзалізниця» запустила Wi-Fi у 16 потягах. Фото: УЗ«Укрзалізниця» запустила Wi-Fi у 16 потягах. Фото: УЗ

Усі пасажири швидкісних поїздів «Інтерсіті» та «Інтерсіті+» «Укрзалізниці» відтепер матимуть доступ до інтернету через Wi-Fi.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Тепер десять поїздів Hyundai, два поїзди Skoda, два поїзди Тарпан та два міжрегіональні поїзди локомотивної тяги мають доступ до Інтернету.

Для того, щоб скористатися Wi-Fi в поїзді, потрібно обрати мережу під назвою WiFi test. Безкоштовним буде 1 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с.

Після доєднання до мережі автоматично відкриватиметься сторінка порталу portal.uz.com.ua з основною інформацією про подорож, електронним меню та можливістю залишити відгук про поїздку.

Поки доступ до Wi-Fi тестуватимуть, він залишатиметься безкоштовним для пасажирів, зазначили в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, що з 6 вересня «Укрзалізниця» призначає на постійній основі курсування поїзда Інтерсіті+ за маршрутом Київ—Одеса.

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