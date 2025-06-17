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«Укрзалізниця» підвищує ціни: вартість класичного чаю зросте вдвічі

Гарячі обіди в «Укрзалізниці». Фото: «Укрзалізниця»Гарячі обіди в «Укрзалізниці». Фото: «Укрзалізниця»

З 18 червня пасажири поїздів далекого сполучення «Укрзалізниці» платитимуть більше за гарячі напої. Так, вартість класичного чаю зросте вдвічі. Це перше підвищення цін із 2018 року.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Так,  склянка класичного чаю коштуватиме не 10 гривень, як раніше, а 20 гривень. Ціни також зростуть на інші напої: газовану та негазовану воду, розчинну каву та напій «3 в 1».

Водночас вартість напоїв у швидкісних поїздах «Інтерсіті+» та гарячих обідів у межах пілотного проєкту на деяких потягах залишається без змін.

У компанії пояснюють, що перегляд вартості дозволить покрити операційні витрати, пов’язані з реалізацією напоїв. Востаннє ціни на чай і каву «Укрзалізниця» змінювала шість років тому.

Зараз у поїздах пропонують три види класичного чаю, авторські чаї, капсульну та дріп-каву, а також оновлений вибір снеків.

У міжнародних поїздах діє десертне меню, а у дитячих вагонах — спеціальні страви від Євгена Клопотенка. На кількох маршрутах триває тестування гарячих обідів: дерунів, плову, сирників та картоплі з куркою.

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