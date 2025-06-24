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«Укрзалізниця» запускає потяг Житомир — Одеса

Потяг Укрзалізниці. Фото: «МикВісті»Потяг Укрзалізниці. Фото: «МикВісті»

Із 10–11 липня починає курсувати новий поїзд №148/147 сполученням Житомир — Одеса. Він з’єднає Полісся з Чорноморським узбережжям.

Як повідомили в пресслужбі Укрзалізниці, з Одеси поїзд вирушатиме через день, починаючи з 10 липня. Відправлення — о 19:33, прибуття до Житомира — о 12:27 наступного дня. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з Житомира також через день, починаючи з 11 липня. Відправлення — о 13:58, прибуття до Одеси — о 06:16.

Маршрут поїзда проходитиме через Черкаси, Вознесенськ, Помічну, Гребінку, Фастів. У складі — вагони різного рівня комфорту: купейні, плацкартні, СВ (люкс).

Мешканці Коростеня також зможуть скористатися новим маршрутом, здійснивши пересадку в Житомирі з регіонального поїзда №887/888 - 889/890 Коростень — Вінниця.

Нагадаємо, що з 18 червня пасажири поїздів далекого сполучення «Укрзалізниці» тепер платять більше за гарячі напої. Так, вартість класичного чаю зросла вдвічі. Це перше підвищення цін із 2018 року.

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