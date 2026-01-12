Понад 31 тисячу боєприпасів знешкодили на Миколаївщині з початку війни

Машина для механізованого розмінування МВ-10. Архівне фото МикВісті

Від початку повномасштабного вторгнення піротехнічні підрозділи ДСНС у Миколаївській області вилучили та знищили понад 31 тисячу вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Серед них — артилерійські снаряди, мінометні міни, авіаційні боєприпаси, касетні елементи, ручні гранати та інші залишки війни.

За майже два тижні 2026 року сапери залучались 22 рази, під час яких вилучили 305 боєприпасів. Роботи з розмінування тривають у полях, лісосмугах, на подвір’ях приватних будинків та узбіччях доріг.

Раніше у ДСНС повідомляли, що впродовж 2025 року піротехніки на Миколаївщині знищили 3 421 вибухівку, серед яких — 21 авіаційна бомба.