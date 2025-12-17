 Сапери розміновують сільгоспполя в Миколаївському районі

  • середа

    17 грудня, 2025

  • 5.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 17 грудня , 2025 середа

  • Миколаїв • 5.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Рятувальники показали, як розміновують сільгоспполя на Миколаївщині

Сапери розміновують сільгоспполя на Миколаївщині. Фото: ДСНССапери розміновують сільгоспполя на Миколаївщині. Фото: ДСНС

На сільськогосподарських угіддях Миколаївського району сапери виявили та вилучили 30 вибухонебезпечних предметів. Роботи з розмінування територій тривають.

Про це повідомили в обласному управлінні Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що під час транспортування касових осколкових бойових елементів рятувальники використовують роботизований комплекс Avenger LT, який дозволяє зменшити ризики для особового складу та працювати на безпечній відстані.

Сапери розміновують сільгоспполя на Миколаївщині. Фото: ДСНССапери розміновують сільгоспполя на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Сапери розміновують сільгоспполя на Миколаївщині. Фото: ДСНССапери розміновують сільгоспполя на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Сапери розміновують сільгоспполя на Миколаївщині. Фото: ДСНССапери розміновують сільгоспполя на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Наразі вже вилучили та знищили 30 небезпечних боєприпасів. У ДСНС наголошують, що такі предмети є смертельно небезпечними.

«Такі боєприпаси смертельно небезпечні — будь-який контакт може бути фатальним. Саме тому сапери працюють у спеціальних вибухозахисних костюмах EOD-10, які захищають від уламків і ударної хвилі», — йдеться у повідомленні.

Сапери розміновують сільгоспполя на Миколаївщині. Фото: ДСНССапери розміновують сільгоспполя на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Сапери розміновують сільгоспполя на Миколаївщині. Фото: ДСНССапери розміновують сільгоспполя на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Сапери розміновують сільгоспполя на Миколаївщині. Фото: ДСНССапери розміновують сільгоспполя на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області трактор підірвався на боєприпас, тоді постраждав водій.

Останні новини про: Війна в Україні

В Одеській області запровадили надзвичайну ситуацію державного рівня після масованої атаки
Bloomberg: США готують санкції проти енергетики РФ, якщо Путін відхилить мирну угоду
Путін заявив про намір продовжувати війну в Україні, якщо не буде «розмови по суті»
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві музею Верещагіна передали триптих «Козацька Атлантида», присвячений трагедії на Каховській ГЕС

Ірина Олехнович
новини

Гроші на очисні для Миколаєва виділили з держбюджету, а кредит ЄІБ можуть витратити на «додаткове обладнання»

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві хочуть передати соцжитло комунальному підприємству «Свій дім» на праві узуфрукта

Анна Гакман
новини

Міськрада Миколаєва попросить парламент підвищити зарплати працівникам культури Миколаєва

Аліна Квітко
новини

Сєнкевич пообіцяв підвищити на 30% зарплати працівникам музичних шкіл Миколаєва

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Путін заявив про намір продовжувати війну в Україні, якщо не буде «розмови по суті»
Bloomberg: США готують санкції проти енергетики РФ, якщо Путін відхилить мирну угоду
В Одеській області запровадили надзвичайну ситуацію державного рівня після масованої атаки

Гроші на очисні для Миколаєва виділили з держбюджету, а кредит ЄІБ можуть витратити на «додаткове обладнання»

У Миколаєві хочуть передати соцжитло комунальному підприємству «Свій дім» на праві узуфрукта

7 годин тому

Ялини, сосни та смереки: у скільки миколаївцям обійдеться новорічне дерево?

Головне сьогодні