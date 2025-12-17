Рятувальники показали, як розміновують сільгоспполя на Миколаївщині

Сапери розміновують сільгоспполя на Миколаївщині. Фото: ДСНС

На сільськогосподарських угіддях Миколаївського району сапери виявили та вилучили 30 вибухонебезпечних предметів. Роботи з розмінування територій тривають.

Про це повідомили в обласному управлінні Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що під час транспортування касових осколкових бойових елементів рятувальники використовують роботизований комплекс Avenger LT, який дозволяє зменшити ризики для особового складу та працювати на безпечній відстані.

Сапери розміновують сільгоспполя на Миколаївщині. Фото: ДСНС Сапери розміновують сільгоспполя на Миколаївщині. Фото: ДСНС Сапери розміновують сільгоспполя на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Наразі вже вилучили та знищили 30 небезпечних боєприпасів. У ДСНС наголошують, що такі предмети є смертельно небезпечними.

«Такі боєприпаси смертельно небезпечні — будь-який контакт може бути фатальним. Саме тому сапери працюють у спеціальних вибухозахисних костюмах EOD-10, які захищають від уламків і ударної хвилі», — йдеться у повідомленні.

Сапери розміновують сільгоспполя на Миколаївщині. Фото: ДСНС Сапери розміновують сільгоспполя на Миколаївщині. Фото: ДСНС Сапери розміновують сільгоспполя на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області трактор підірвався на боєприпас, тоді постраждав водій.