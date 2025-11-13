У Миколаївській області трактор підірвався на боєприпасі: постраждав водій
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
17:24, 13 листопада, 2025
-
У четвер, 13 листопада, поблизу села Вавилове Шевченківської громади трактор наїхав на невідомий боєприпас і вибухнув.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
За попередньою інформацією, під час культивації ґрунту при в’їзді в село стався вибух. Унаслідок інциденту 60-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму верхньої правої кінцівки. Постраждалого госпіталізували до лікарні.
Рятувальники нагадують мешканцям області про необхідність дотримуватися правил безпеки при виявленні вибухонебезпечних предметів:
-
не торкайтеся підозрілих предметів і не намагайтеся їх пересунути чи знешкодити самостійно;
-
відійдіть на безпечну відстань і попередьте інших;
-
негайно повідомте про знахідку за телефонами 101 або 102, зазначивши точну локацію (координати або адресу).
Нагадаємо, що Миколаївська область залишається однією з найзамінованіших територій України. Від початку повномасштабного вторгнення піротехніки вилучили та знищили 30 112 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Раніше «МикВісті» розповідали, як демінери очищають Миколаївщину від вибухонебезпечних предметів. Слід зазначити, що у селі Степова Долина Миколаївської області наслідки військової агресії Росії залишили після себе десятки зруйнованих будинків та тисячі гектарів небезпечних, замінованих територій.
З 2024 року на цих землях працюють фахівці з технічного обстеження та гуманітарного розмінування — спочатку команда британської організації The Mines Advisory Group, а з 2025 року до них доєдналися фахівці з бельгійської організації APOPO, що використовує спеціально навчених собак.
Останні новини про: Мінна безпека
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.