Клуб

У Миколаївській області трактор підірвався на боєприпасі: постраждав водій

У Миколаївській області трактор підірвався на боєприпасі. Фото: ДСНСУ Миколаївській області трактор підірвався на боєприпасі. Фото: ДСНС

У четвер, 13 листопада, поблизу села Вавилове Шевченківської громади трактор наїхав на невідомий боєприпас і вибухнув.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

За попередньою інформацією, під час культивації ґрунту при в’їзді в село стався вибух. Унаслідок інциденту 60-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму верхньої правої кінцівки. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Рятувальники нагадують мешканцям області про необхідність дотримуватися правил безпеки при виявленні вибухонебезпечних предметів:

  • не торкайтеся підозрілих предметів і не намагайтеся їх пересунути чи знешкодити самостійно;

  • відійдіть на безпечну відстань і попередьте інших;

  • негайно повідомте про знахідку за телефонами 101 або 102, зазначивши точну локацію (координати або адресу).

Нагадаємо, що Миколаївська область залишається однією з найзамінованіших територій України. Від початку повномасштабного вторгнення піротехніки вилучили та знищили 30 112 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше «МикВісті» розповідали, як демінери очищають Миколаївщину від вибухонебезпечних предметів. Слід зазначити, що у селі Степова Долина Миколаївської області наслідки військової агресії Росії залишили після себе десятки зруйнованих будинків та тисячі гектарів небезпечних, замінованих територій.

З 2024 року на цих землях працюють фахівці з технічного обстеження та гуманітарного розмінування — спочатку команда британської організації The Mines Advisory Group, а з 2025 року до них доєдналися фахівці з бельгійської організації APOPO, що використовує спеціально навчених собак.

