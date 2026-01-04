 У Миколаєві знищуватимуть вибухонебезпечні предмети – коли і де

Клуб

Планові вибухи у Тернівці: Кім попередив містян про роботи піротехніків

Сапер знешкоджують міни, які знайшли на Миколаївщині. Фото: архів ДСНССапер знешкоджують міни, які знайшли на Миколаївщині. Фото: архів ДСНС

У неділю, 4 січня, у Миколаєві проводитимуть планові роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів.

За інформацією начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, піротехніки ДСНС працюватимуть у мікрорайоні Тернівка. Роботи розпочнуться о 11:00 і триватимуть до 13:00.

— Планується два підрива, — зазначив очільник області.

Місцевих мешканців просять утриматися від наближення до місця проведення робіт та дотримуватися всіх заходів безпеки.

Раніше, рятувальники показали, як розміновують сільгоспполя на Миколаївщині.

0
