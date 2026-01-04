Планові вибухи у Тернівці: Кім попередив містян про роботи піротехніків
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Аліна Квітко
-
•
-
11:18, 04 січня, 2026
-
У неділю, 4 січня, у Миколаєві проводитимуть планові роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів.
За інформацією начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, піротехніки ДСНС працюватимуть у мікрорайоні Тернівка. Роботи розпочнуться о 11:00 і триватимуть до 13:00.
— Планується два підрива, — зазначив очільник області.
Місцевих мешканців просять утриматися від наближення до місця проведення робіт та дотримуватися всіх заходів безпеки.
Раніше, рятувальники показали, як розміновують сільгоспполя на Миколаївщині.
Останні новини про: Мінна безпека
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.