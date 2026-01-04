На Київщині дівчина кидала кошеня об стіну: тварину забрали волонтери
15:43, 04 січня, 2026
На Київщині 18-річна дівчина жорстоко поводилася з кошеням, кидала його об стіну та знімала це на ґаджет.
Відео було виявлено під час моніторингу мережі Інтернет, повідомили в пресслужбі Нацполіції.
Правоохоронці встановили особу дівчини та вилучили її ґаджет для проведення експертизи.
Двоє кошенят, які перебували в будинку, наразі перебувають під наглядом ветеринарів у Обухівському районі і отримують необхідну медичну допомогу. Поліція розпочала перевірку та встановлює правову кваліфікацію дій жінки.
Співробітниця Інституту літератури Шевченка Національної академії наук України Марина Гогуля поділилася відео, в якому стані малюки потрапили до волонтерів.
За її словами, обох кошенят доставили до ветеринарної клініки, де їх оглянули та надали першу допомогу. Лікарі не діагностували в них черепно-мозкових травм, однак у тварин виявили інфекційну хворобу, блохи, кліщі та виснаження.
— Кошенятко, яке мучила дівчина з Луки – сіренька довгошерста дівчинка, а друге – сіренький короткошерстий хлопчик. Нам потрібно буде вилікувати їх і знайти їм дім, – розповіла Марина Гогуля.
