На Київщині дівчина кидала кошеня об стіну: тварину забрали волонтери

На Білоцерківщині поліція розслідує жорстоке поводження з кошенятами. Фото: Безпритульні. Богуславщина

На Київщині 18-річна дівчина жорстоко поводилася з кошеням, кидала його об стіну та знімала це на ґаджет.

Відео було виявлено під час моніторингу мережі Інтернет, повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Правоохоронці встановили особу дівчини та вилучили її ґаджет для проведення експертизи.

Двоє кошенят, які перебували в будинку, наразі перебувають під наглядом ветеринарів у Обухівському районі і отримують необхідну медичну допомогу. Поліція розпочала перевірку та встановлює правову кваліфікацію дій жінки.

Співробітниця Інституту літератури Шевченка Національної академії наук України Марина Гогуля поділилася відео, в якому стані малюки потрапили до волонтерів.

За її словами, обох кошенят доставили до ветеринарної клініки, де їх оглянули та надали першу допомогу. Лікарі не діагностували в них черепно-мозкових травм, однак у тварин виявили інфекційну хворобу, блохи, кліщі та виснаження.

— Кошенятко, яке мучила дівчина з Луки – сіренька довгошерста дівчинка, а друге – сіренький короткошерстий хлопчик. Нам потрібно буде вилікувати їх і знайти їм дім, – розповіла Марина Гогуля.

Раніше, у Миколаєві чоловік викинув собаку з вікна багатоповерхівки.