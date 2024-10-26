У Миколаєві чоловік викинув собаку з вікна багатоповерхівки

Собака. Архівне фото: «МикВісті»

Ввечері, 25 жовтня, до відділення поліції надійшло повідомлення від місцевої волонтерки про те, що з вікна дев’ятого поверху багатоповерхівки 37-річний чоловік викинув собаку, яка загинула.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зі слів заявниці, вона врятувала собаку від повені у сусідній області та нещодавно передала співмешканці зловмисника.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України «Жорстоке поводження з тваринами».

Чоловіку загрожує покарання до 3 років ув’язнення, нині тривають слідчі дії та встановлюються усі обставини події.

Нагадаємо, в Одесі собаці засунули в рот петарду. Пса доставили до ветеринарної клініки для надання медичної допомоги.