У Миколаєві чоловік викинув собаку з вікна багатоповерхівки
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- Даріна Мельничук
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15:10, 26 жовтня, 2024
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Ввечері, 25 жовтня, до відділення поліції надійшло повідомлення від місцевої волонтерки про те, що з вікна дев’ятого поверху багатоповерхівки 37-річний чоловік викинув собаку, яка загинула.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.
Зі слів заявниці, вона врятувала собаку від повені у сусідній області та нещодавно передала співмешканці зловмисника.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України «Жорстоке поводження з тваринами».
Чоловіку загрожує покарання до 3 років ув’язнення, нині тривають слідчі дії та встановлюються усі обставини події.
Нагадаємо, в Одесі собаці засунули в рот петарду. Пса доставили до ветеринарної клініки для надання медичної допомоги.
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