  • вівторок

    24 вересня, 2024

  • 23°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 24 вересня , 2024 вересня

  • Миколаїв • 23° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

Поліція розпочала розслідування за фактом каліцтва безпритульного собаки

В Одесі собаці засунули в рот петарду. Фото: СоборкаВ Одесі собаці засунули в рот петарду. Фото: Соборка

В Одесі, на вулиці Святослава Ріхтера місцевий житель виявив  безпритульну собаку з пошкодженою щелепою. Пса доставили до ветеринарної клініки для надання медичної допомоги.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Слідчі розпочали провадження за жорстоке поводження з тваринами, що передбачає частина 1 статті 299 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та причетних осіб. Слідство триває.

Нагадаємо, у Вознесенську планують до кінця 2024 року виділити 200 тисяч гривень на стерилізацію безпритульних тварин.

Читайте також:

новини

У Миколаєві хочуть провести конкурс для пошуку підрядника, який безоплатно встановить котельні у трьох лікарнях

Олена Козубовська
новини

Будівництво мікрорайону для переселенців у Первомайську може зайняти майже 7 років, — ОВА

Юлія Бойченко
новини

Щоб уникнути банкрутства: у Миколаєві планують реорганізувати Центр соціально-значущих хвороб

Олена Козубовська
новини

У Вознесенську вже два роки не можуть знести будинок, зруйнований ракетним ударом: не всі мешканці отримали компенсацію

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві призупинили будівництво кіосків, під які пиляли платани

Аліна Квітко

Будівництво мікрорайону для переселенців у Первомайську може зайняти майже 7 років, — ОВА

Керівництво Одеського ТЦК заявило про зменшення випадків «бусифікації»

МЕДИЦИНА

6 годин тому

У мерії відзвітували, що борються з епідемією пташиного грипу в зоопарку Миколаєва

Головне сьогодні