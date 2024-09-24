Поліція розпочала розслідування за фактом каліцтва безпритульного собаки

В Одесі собаці засунули в рот петарду. Фото: Соборка

В Одесі, на вулиці Святослава Ріхтера місцевий житель виявив безпритульну собаку з пошкодженою щелепою. Пса доставили до ветеринарної клініки для надання медичної допомоги.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Слідчі розпочали провадження за жорстоке поводження з тваринами, що передбачає частина 1 статті 299 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та причетних осіб. Слідство триває.

Нагадаємо, у Вознесенську планують до кінця 2024 року виділити 200 тисяч гривень на стерилізацію безпритульних тварин.