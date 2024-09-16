У Вознесенську додатково виділять ₴200 тис. на стерилізацію безпритульних тварин

Прилаштування тварин у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті» для ілюстрації

У Вознесенську планують до кінця 2024 року виділити 200 тисяч гривень на стерилізацію безпритульних тварин.

Про це йдеться в проєкті рішення виконкому Вознесенської міської ради.

Зазначається, що такі заходи необхідні для зменшення кількості безпритульних тварин та забезпечення їх співіснування поряд з людьми.

Згідно зі звітом про виконання програми по регулюванню чисельності безпритульних тварин, з початку 2024 року міська влада реалізувала в даному напрямку 1 мільйон 800 тисяч гривень.

Загалом, цьогоріч у Вознесенській громаді закінчується дія програми «Про поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин на території громади та міста Вознесенська на 2021-2024 роки».

За інформацією, що міститься в проєкті рішення, основні заходи, що були передбачені програмою на 4 роки:

— розроблення і впровадження системи обліку, реєстрації та ідентифікації безпритульних тварин;

— розроблення і впровадження системи масової стерилізації, щеплення, профілактичних обробок та лікування безпритульних тварин;

— розроблення і впровадження заходів щодо підтримки супроводу безпритульних тварин протягом усього їхнього життя;

— створення притулків або пунктів тимчасового утримання для тварин різних форм власності;

— розробка і впровадження системи інформаційно-просвітницьких заходів стосовно гуманного поводження з безпритульними та домашніми тваринами, влаштування безпритульних тварин, пропагування стерилізації домашніх тварин тощо.

У звіті міськради про виконання роботи йдеться про те, що заходи та кошти передбачені програмою реалізовані на 100%. Загалом, за цей час на усі заходи передбачені програмою витратили 5,7 мільйонів гривень.

Читайте статтю «МикВісті» «Як в Миколаєві рятують безпритульних собак».