Вибухотехніки поліції знищили бойову частину дрона на Миколаївщині
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
19:28, 25 грудня, 2025
-
У полі в одному з населених пунктів Первомайського району місцеві жителі виявили предмет, схожий на уламки дрона «Шахед».
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.
Зазначається, що під час відбиття однієї з дронових атак підрозділи протиповітряної оборони збили російський безпілотник.
На місце події прибули фахівці управління вибухотехнічної служби обласного главку поліції Миколаївщини.
Під час огляду території поліцейські встановили, що знайдений об’єкт є частинами російського безпілотного літального апарата з бойовою частиною, яка не здетонувала під час падіння та становила реальну загрозу життю і здоров’ю людей.
У поліції, нагадали, як діяти, якщо виявили вибухівку:
- у жодному разі не торкайтеся та не наближайтеся до неї;
- повідомте про знахідку на спецлінію 102;
- до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів;
- негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, на сільськогосподарських угіддях Миколаївського району сапери виявили та вилучили 30 вибухонебезпечних предметів. Роботи з розмінування територій тривають.
Останні новини про: Мінна безпека
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.