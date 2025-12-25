Вибухотехніки поліції знищили бойову частину дрона на Миколаївщині

На Миколаївщині знайшли уламки дрона. Фото: Націполіція

У полі в одному з населених пунктів Первомайського району місцеві жителі виявили предмет, схожий на уламки дрона «Шахед».

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що під час відбиття однієї з дронових атак підрозділи протиповітряної оборони збили російський безпілотник.

На місце події прибули фахівці управління вибухотехнічної служби обласного главку поліції Миколаївщини.

Під час огляду території поліцейські встановили, що знайдений об’єкт є частинами російського безпілотного літального апарата з бойовою частиною, яка не здетонувала під час падіння та становила реальну загрозу життю і здоров’ю людей.

У поліції, нагадали, як діяти, якщо виявили вибухівку:

у жодному разі не торкайтеся та не наближайтеся до неї;

повідомте про знахідку на спецлінію 102;

до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів;

негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, на сільськогосподарських угіддях Миколаївського району сапери виявили та вилучили 30 вибухонебезпечних предметів. Роботи з розмінування територій тривають.