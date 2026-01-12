 У 2025 році в Україні збанкрутували 780 компаній: дев'ять на Миколаївщині

У 2025 році в Україні збанкрутували 780 компаній: дев’ять з них — на Миколаївщині

Скільки коштує чашка еспресо у Миколаївській області. Архівне фото «МикВісті»Бізнес у Миколаївській області. Архівне фото «МикВісті»

Протягом 2025 року в Україні 780 компаній оголосили про банкрутство. Це складає близько 10% від усіх випадків припинення роботи бізнесів у державі за минулий рік. У Миколаївській області процедуру судового банкрутства розпочали дев’ять підприємств.

Про це свідчать дані, оприлюднені сервісом Опендатабот.

Найчастіше справи про банкрутство відкривали щодо товариств з обмеженою відповідальністю — вони становлять 84% усіх випадків у 2025 році. За видами діяльності у контексті банкрутства лідирує оптова торгівля — тут закрилося 266 компаній. Далі йдуть підприємства аграрного сектору (71), операції з нерухомістю (53), будівництво (48) та роздрібна торгівля (38 компаній).

Компаній банкрути у 2025 році за сферами діяльності. Фото: ОпендатаботКомпанії-банкрути у 2025 році за сферами діяльності. Фото: Опендатабот

Найбільше справ про банкрутство відкрили у Києві — це 140 компаній, або 18% від загальної кількості. Майже стільки ж — у прифронтовій Запорізькій області (138 компаній, 17,7%). Серед регіонів-лідерів також Київська область (86 компаній), Дніпропетровська (85) та Одеська (53). На Миколаївщині з початку року банкрутами визнали дев’ять компаній.

Компанії банкрути по Україні. Фото: ОпендатаботКомпанії-банкрути по Україні. Фото: Опендатабот

Загалом упродовж 2025 року в Україні зафіксували 8 191 компанію, які перебували чи ще перебувають у процедурах, пов’язаних із припиненням або зміною власної діяльності. При цьому лише у 48 випадках бізнес намагався відновити платоспроможність — це менш як 1% від загальної кількості справ.

Водночас експерти фіксують зростання серед бізнесу популярності превентивної реструктуризації. У 2025 році відкрито вісім таких справ щодо шести компаній. Йдеться про ситуації, коли бізнес розпочинає фінансове оздоровлення ще до настання неплатоспроможності, намагаючись уникнути банкрутства.

До топ-10 компаній, щодо яких у 2025 році відкрили процедури банкрутства, увійшли і підприємства, які ще нещодавно працювали з багатомільярдними оборотами — від 3,4 до 7,7 мільярдів гривень.

Наймасштабніша справа стосується «ДЕГС ХОЛДИНГ» — компанії, що спеціалізувалася на торгівлі газом і за підсумками 2024 року задекларувала понад 7,7 мільярдів гривень доходу. Серед найбільших банкрутів також «ПРАЙД СОЛЮШНС УКРАЇНА» з річним доходом 6,08 мільярдів гривень та «ОПТ-СИСТЕМС», яка у 2024 році отримала 5,46 мільярдів гривень виручки.

Упродовж 2025 року бізнес Миколаївської області перерахував до бюджетів усіх рівнів понад 28 мільярдів гривень податків і зборів. Це на 22,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року — надходження зросли на 5,2 мільярда гривень.

Сєнкевич назвав несправедливим, що Миколаїв не отримує компенсації за неотримані податки, як Харків

Підрозділи віцемерів Коренєва та Андрієнка найгірше виконали бюджет Миколаєва: невикористано понад ₴300 млн

«Епідемічного порогу немає», — у міськздоров'ї Миколаєва пояснили, чому через негоду не вводять дистанційне навчання

На Миколаївщині через негоду за добу висипали близько 200 тонн солі на дороги

У Миколаєві поки не планують запроваджувати дистанційне навчання через негоду

