У 2025 році в Україні збанкрутували 780 компаній: дев’ять з них — на Миколаївщині

Бізнес у Миколаївській області. Архівне фото «МикВісті»

Протягом 2025 року в Україні 780 компаній оголосили про банкрутство. Це складає близько 10% від усіх випадків припинення роботи бізнесів у державі за минулий рік. У Миколаївській області процедуру судового банкрутства розпочали дев’ять підприємств.

Про це свідчать дані, оприлюднені сервісом Опендатабот.

Найчастіше справи про банкрутство відкривали щодо товариств з обмеженою відповідальністю — вони становлять 84% усіх випадків у 2025 році. За видами діяльності у контексті банкрутства лідирує оптова торгівля — тут закрилося 266 компаній. Далі йдуть підприємства аграрного сектору (71), операції з нерухомістю (53), будівництво (48) та роздрібна торгівля (38 компаній).

Компанії-банкрути у 2025 році за сферами діяльності. Фото: Опендатабот

Найбільше справ про банкрутство відкрили у Києві — це 140 компаній, або 18% від загальної кількості. Майже стільки ж — у прифронтовій Запорізькій області (138 компаній, 17,7%). Серед регіонів-лідерів також Київська область (86 компаній), Дніпропетровська (85) та Одеська (53). На Миколаївщині з початку року банкрутами визнали дев’ять компаній.

Компанії-банкрути по Україні. Фото: Опендатабот

Загалом упродовж 2025 року в Україні зафіксували 8 191 компанію, які перебували чи ще перебувають у процедурах, пов’язаних із припиненням або зміною власної діяльності. При цьому лише у 48 випадках бізнес намагався відновити платоспроможність — це менш як 1% від загальної кількості справ.

Водночас експерти фіксують зростання серед бізнесу популярності превентивної реструктуризації. У 2025 році відкрито вісім таких справ щодо шести компаній. Йдеться про ситуації, коли бізнес розпочинає фінансове оздоровлення ще до настання неплатоспроможності, намагаючись уникнути банкрутства.

До топ-10 компаній, щодо яких у 2025 році відкрили процедури банкрутства, увійшли і підприємства, які ще нещодавно працювали з багатомільярдними оборотами — від 3,4 до 7,7 мільярдів гривень.

Наймасштабніша справа стосується «ДЕГС ХОЛДИНГ» — компанії, що спеціалізувалася на торгівлі газом і за підсумками 2024 року задекларувала понад 7,7 мільярдів гривень доходу. Серед найбільших банкрутів також «ПРАЙД СОЛЮШНС УКРАЇНА» з річним доходом 6,08 мільярдів гривень та «ОПТ-СИСТЕМС», яка у 2024 році отримала 5,46 мільярдів гривень виручки.

Упродовж 2025 року бізнес Миколаївської області перерахував до бюджетів усіх рівнів понад 28 мільярдів гривень податків і зборів. Це на 22,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року — надходження зросли на 5,2 мільярда гривень.