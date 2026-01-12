 Напад у школі Києва: школяр із ножем напав на вчительку та однокласника

У Києві школяр із ножем напав на вчительку та однокласника, — поліція

Правоохоронці й медики біля школи, де стався напад. Фото: НацполіціяПравоохоронці й медики біля школи, де стався напад. Фото: Нацполіція

У Києві правоохоронці зʼясовують обставини нападу, що стався в одній зі шкіл. Внаслідок інциденту постраждали вчителька та учень.

Про це повідомили в поліції Києва.

За попередніми даними, сьогодні, 12 січня, близько 8:45 до служби 102 надійшло повідомлення про напад у навчальному закладі. Один із учнів прийшов до школи з ножем і завдав поранень вчительці та своєму однокласнику. Постраждалим наразі надається медична допомога.

Нападника затримали. На місці події працюють працівники поліції, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, двоє мешканців Миколаєва — 21-річна жінка та її 38-річний співмешканець намагались за 10 тисяч доларів продати свою новонароджену дитину.

