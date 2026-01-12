У Києві школяр із ножем напав на вчительку та однокласника, — поліція
10:02, 12 січня, 2026
У Києві правоохоронці зʼясовують обставини нападу, що стався в одній зі шкіл. Внаслідок інциденту постраждали вчителька та учень.
Про це повідомили в поліції Києва.
За попередніми даними, сьогодні, 12 січня, близько 8:45 до служби 102 надійшло повідомлення про напад у навчальному закладі. Один із учнів прийшов до школи з ножем і завдав поранень вчительці та своєму однокласнику. Постраждалим наразі надається медична допомога.
Нападника затримали. На місці події працюють працівники поліції, тривають слідчі дії.
