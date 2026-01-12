Велика Британія розробить для України балістичну ракету з дальністю понад 500 кілометрів

Джон Гілі біля пошкодженого російським ударом будинку, 9 січня 2026 року.

Велика Британія планує розробити нові тактичні балістичні ракети для посилення оборонної спроможності України.

Про це повідомив офіційний сайт британського уряду.

Згідно з урядовими планами, в межах проєкту під назвою Nightfall оголосять конкурс на швидку розробку наземних балістичних ракет. Вони мають бути здатні нести боєголовку масою до 200 кілограмів і уражати цілі на відстані понад 500 кілометрів.

У повідомленні зазначається, що ракети Nightfall можна буде запускати з різних транспортних платформ. Вони передбачають можливість швидкого залпового пуску з подальшим негайним переміщенням позиції, що дозволить Силам оборони України завдавати ударів по ключових військових цілях до того, як російські війська зможуть відреагувати.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі прокоментував проєкт після свого візиту до України 8–9 січня, який відбувався на тлі застосування Росією ракети «Орешник» по Львівській області та комбінованого ракетного удару по Києву.

«Ми були достатньо близько, щоб почути сирени повітряної тривоги поблизу Львова під час нашої поїздки до Києва. Це стало серйозним нагадуванням про масовані атаки безпілотниками й ракетами, яких зазнають українці навіть за мінусової температури. Ми не можемо з цим миритися, тому рішуче налаштовані передати передову зброю в руки українців, які чинять опір», — заявив Джон Гілі.

Міністр оборонної готовності та промисловості Великої Британії Люк Поллард наголосив, що «безпечна Європа потребує сильної України», а нові британські ракети великої дальності «допоможуть Україні залишатися в боротьбі та дадуть Володимиру Путіну ще одну причину для занепокоєння».

Проєкт Nightfall спрямований на підтримку України, водночас він має стати основою для майбутніх розробок для Збройних сил Великої Британії. Кінцевий термін подання пропозицій щодо участі в проєкті — 9 лютого 2026 року, а укладання контрактів на розробку заплановане на березень 2026 року.

Нагадаємо, Уряд Великої Британії розглядає можливість передати Україні 8 мільярдів фунтів стерлінгів (10,6 мільярда доларів) — це заморожені на території країни російські активи.