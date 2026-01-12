 Велика Британія планує розробити нові балістичні ракети для підтримки України

  • понеділок

    12 січня, 2026

  • -4°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 12 січня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • -4° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Велика Британія розробить для України балістичну ракету з дальністю понад 500 кілометрів

Джон Гілі біля пошкодженого російським ударом будинку, 9 січня 2026 року. Джон Гілі біля пошкодженого російським ударом будинку, 9 січня 2026 року.

Велика Британія планує розробити нові тактичні балістичні ракети для посилення оборонної спроможності України.

Про це повідомив офіційний сайт британського уряду.

Згідно з урядовими планами, в межах проєкту під назвою Nightfall оголосять конкурс на швидку розробку наземних балістичних ракет. Вони мають бути здатні нести боєголовку масою до 200 кілограмів і уражати цілі на відстані понад 500 кілометрів.

Реклама

У повідомленні зазначається, що ракети Nightfall можна буде запускати з різних транспортних платформ. Вони передбачають можливість швидкого залпового пуску з подальшим негайним переміщенням позиції, що дозволить Силам оборони України завдавати ударів по ключових військових цілях до того, як російські війська зможуть відреагувати.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі прокоментував проєкт після свого візиту до України 8–9 січня, який відбувався на тлі застосування Росією ракети «Орешник» по Львівській області та комбінованого ракетного удару по Києву.

«Ми були достатньо близько, щоб почути сирени повітряної тривоги поблизу Львова під час нашої поїздки до Києва. Це стало серйозним нагадуванням про масовані атаки безпілотниками й ракетами, яких зазнають українці навіть за мінусової температури. Ми не можемо з цим миритися, тому рішуче налаштовані передати передову зброю в руки українців, які чинять опір», — заявив Джон Гілі.

Міністр оборонної готовності та промисловості Великої Британії Люк Поллард наголосив, що «безпечна Європа потребує сильної України», а нові британські ракети великої дальності «допоможуть Україні залишатися в боротьбі та дадуть Володимиру Путіну ще одну причину для занепокоєння».

Проєкт Nightfall спрямований на підтримку України, водночас він має стати основою для майбутніх розробок для Збройних сил Великої Британії. Кінцевий термін подання пропозицій щодо участі в проєкті — 9 лютого 2026 року, а укладання контрактів на розробку заплановане на березень 2026 року.

Нагадаємо, Уряд Великої Британії розглядає можливість передати Україні 8 мільярдів фунтів стерлінгів (10,6 мільярда доларів) — це заморожені на території країни російські активи.

Останні новини про: Війна в Україні

Очаківську громаду на Миколаївщині тричі атакували FPV-дрони
Росіяни атакували Одесу: є поранені, частина одного з районів залишилась без світла
На Миколаївщині вночі збили три дрони
Реклама
Читайте також:
новини
Сєнкевич назвав несправедливим, що Миколаїв не отримує компенсації за неотримані податки, як Харків

Даріна Мельничук
новини
Підрозділи віцемерів Коренєва та Андрієнка найгірше виконали бюджет Миколаєва: невикористано понад ₴300 млн

Катерина Середа
новини
«Епідемічного порогу немає», — у міськздоров’ї Миколаєва пояснили, чому через негоду не вводять дистанційне навчання

Анна Гакман
новини
На Миколаївщині через негоду за добу висипали близько 200 тонн солі на дороги

Анна Гакман
новини
У Миколаєві поки не планують запроваджувати дистанційне навчання через негоду

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

На Миколаївщині вночі збили три дрони
Росіяни атакували Одесу: є поранені, частина одного з районів залишилась без світла
Очаківську громаду на Миколаївщині тричі атакували FPV-дрони

Очаківську громаду на Миколаївщині тричі атакували FPV-дрони

Відключення світла на Миколаївщині: графіки на 12 січня

Росіяни атакували Одесу: є поранені, частина одного з районів залишилась без світла