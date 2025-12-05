  • пʼятниця

Клуб

Британія готова передати Україні понад $10 млрд заморожених російських активів

Британії готують механізм передачі Україні російських активів. Фото: Associated Press NewsБританії готують механізм передачі Україні російських активів. Фото: Associated Press News

Уряд Великої Британії розглядає можливість передати Україні 8 мільярдів фунтів стерлінгів (10,6 мільярдів доларів) — це заморожені на території країни російські активи.

Як пише The Times, міністри заявляють, що Кремль і особисто Володимир Путін становлять «активну загрозу громадянам, безпеці та процвітанню Великої Британії».

Тому Лондон прагне долучитися до міжнародних зусиль щодо тиску на РФ, а також виступити посередником у співпраці з ЄС та державами-партнерами, зокрема Канадою. Остання, за оцінками The Times, може виділити до 100 мільярдів фунтів на військові потреби України.

Журналісти зазначають, що ці кошти здатні покрити понад дві третини фінансових потреб України у найближчі два роки — як для продовження оборони, так і на відновлення, якщо буде досягнуто мирну угоду.

У матеріалі також повідомляється, що питання використання заморожених російських активів у Британії обговорювали під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі. Водночас джерела видання зазначають: чіткого механізму передачі Україні цих 10,6 мільярдів доларів поки що немає.

Нагадаємо, раніше єврокомісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс заявляв, що Євросоюз має якнайшвидше надати Україні «надійні зобов’язання» щодо фінансування, аби розблокувати новий пакет допомоги від Міжнародного валютного фонду.

Втім, план стикається з юридичними перешкодами. Бельгія, на території якої заморожено близько 140 мільярдів євро російських активів, вимагає додаткових гарантій, щоб уникнути ризиків у разі можливих судових позовів.

Єврокомісія веде переговори з бельгійською стороною та розглядає альтернативні способи фінансування, зокрема залучення коштів на ринках. Однак Валдіс Домбровскіс зазначив, що кредити можуть створити ризики для стійкості українського боргу.

Нещодавно президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз найближчими днями представить законодавчу пропозицію, яка дозволить залучити заморожені російські активи для репараційного кредиту Україні на 140 мільярдів євро.

Однак прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер розкритикував план ЄС щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні. За словами Барта де Вевера, така схема може мати серйозні економічні та геополітичні наслідки. Він вважає її «принципово неправильною» та попереджає, що Бельгія може опинитися у вразливому становищі.

