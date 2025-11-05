  • середа

ЄС шукає компроміс із Бельгією щодо використання заморожених російських активів для підтримки України

ЄС шукає компроміс із Бельгією щодо використання заморожених російських активів для підтримки України. Фото: Getty ImagesЄС шукає компроміс із Бельгією щодо використання заморожених російських активів для підтримки України. Фото: Getty Images

Керівництво Європейської комісії та уряд Бельгії проведуть у п’ятницю зустріч, щоб спробувати знайти рішення щодо використання заморожених російських державних активів для фінансування «репараційної позики» Україні на суму 140 мільярдів євро.

Як повідомляє видання Politico, Бельгія наразі виступає проти плану Єврокомісії використовувати заморожені російські кошти для підтримки України без їх остаточної конфіскації. Причина — більша частина цих активів зберігається у брюссельській фінансовій компанії Euroclear, і бельгійська влада побоюється можливих юридичних наслідків.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер остерігається, що Росія може подати позов і що саме його країна нестиме фінансову відповідальність. Під час жовтневої зустрічі лідерів ЄС він вимагав додаткових гарантій, аби захистити Бельгію від ризиків, пов’язаних із цією ініціативою.

Попри тиск з боку Брюсселя, переговори між заступниками міністрів фінансів 4 листопада не дали результату. Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс попередив, що зволікання може ускладнити ухвалення будь-якого компромісного рішення.

У Єврокомісії також наголошують: якщо домовленість не буде досягнута найближчим часом, країнам ЄС доведеться самостійно фінансувати підтримку України. Зокрема, ЄК готує для Бельгії меморандум із пропозиціями альтернативних шляхів — зокрема, через запозичення всередині Євросоюзу. Очікується, що Барт де Вевер може змінити позицію, якщо стане очевидно, що інших реалістичних варіантів немає.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав учасників засідання Європейської ради ухвалити механізм використання заморожених російських активів. За його словами, запропонована модель «законна і справедлива» та базується на ідеї майбутніх репарацій.

Він переконаний, що в руках європейських країн нині перебувають значні кошти, які можуть не лише посилити стійкість України, а й сприяти розвитку самих країн ЄС.

