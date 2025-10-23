Ці кошти допоможуть і вам, і нам, — Зеленський просить ЄС ухвалити рішення щодо заморожених активів РФ

Зеленський закликав Європу ухвалити рішення про заморожені активи РФ. Фото: Getty images

Президент Володимир Зеленський закликав учасників засідання Європейської ради ухвалити механізм використання заморожених російських активів.

За його словами, запропонована модель «законна і справедлива» та базується на ідеї майбутніх репарацій. Він переконаний, що в руках європейських країн нині перебувають значні кошти, які можуть не лише посилити стійкість України, а й сприяти розвитку самих країн ЄС.

— Важливо розуміти, що у ваших руках величезні кошти, які можуть підтримати, справді підтримати стійкість України, а також сприяти вашому розвитку. Ми плануємо використати значну частину цих коштів для закупівлі європейської зброї. Це для мене важливо. І ці гроші можуть допомогти і вам, і нам, — сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що ресурс можна використати негайно для зміцнення обороноздатності України, зокрема ППО, авіафлоту та позицій на передовій.

— Це означає порятунок життів. Тому кожен, хто зволікає з цим рішенням, не тільки обмежує наш захист, а й уповільнює власний прогрес. Настав час діяти щодо російських активів. І я закликаю вас до повної підтримки, — сказав президент.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що у разі відмови російського лідера Володимира Путіна від зустрічі санкційний тиск на Росію з боку США має бути посилений.