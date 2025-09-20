Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Зеленський: Якщо зустрічі з Путіним не буде, очікуємо на нові санкції проти Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Getty images.Президент України Володимир Зеленський. Фото: Getty images.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі відмови російського лідера Володимира Путіна від зустрічі санкційний тиск на Росію з боку США має бути посилений.

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами, повідомляє «МикВісті» з посиланням на Укрінформ.

— Санкції ми очікуємо за умови, якщо немає зустрічі лідерів, або немає, наприклад, припинення вогню. Тобто це ж залежить від бажання сторін. Ми проявляємо підтримку цієї ідеї. Ви це знаєте, це не секрет. Якщо війна триває, і жодних рухів в бік миру немає, ми очікуємо санкції, — сказав Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що планує порушити цю тему під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка відбудеться наступного тижня у Нью-Йорку.

— Президент Трамп очікує сильних кроків від Європи. Я сказав свою думку: мені здається, ми втрачаємо багато часу, якщо очікувати, не вводити санкції або не робити якісь кроки, які ми дуже від нього очікуємо. Безумовно, ми підтримуємо, щоб вся Європа накладала санкції, посилювала тарифну політику проти країн, які купують енергоресурси з Росії. Але зав'язувати все це – це загальмовувати тиск на Путіна, — наголосив Президент України.

Володимир Зеленський також підкреслив, що готовий до переговорів із російським президентом.

— Ми готові до зустрічі з Путіним. Я про це говорив. І до двосторонньої, і тристоронньої. Він не готовий, — зауважив глава держави.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що спецпредставник президента США вважає, що Україні доведеться визнати окупацію деяких своїх територій.

