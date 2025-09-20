Спецпредставник президента США вважає, що Україні доведеться визнати окупацію деяких своїх територій

Кіт Келлог Фото: Bloomberg

Спецпредставник президента США Кіт Келлог вважає, що Україні доведеться враховувати реалії російської окупації та порадив «дивитися на ситуацію в довгостроковій перспективі».

Про це Келлог сказав в інтерв'ю The Telegraph, опублікованому у п'ятницю.

Так, під час розмови, він відреагував на останні новини про порушення 19 російськими дронами повітряного простору Польщі. Спецпредставник назвав це «свідомим тестом для Заходу».

— Якби все сталося одночасно, можна було б назвати це випадковістю. Але шість годин прольоту дронів — це перевірка, щоб подивитися, як відреагує Захід, — наголосив Кіт Келлог.

На запитання, чи погоджується він із заявою колишнього віцепрезидента США Майка Пенса, що у разі захоплення України Росія рушить далі й атакує інші країни НАТО, Кіт Келлог відповів ствердно.

— Безумовно Путіна і Росію потрібно розглядати як експансіоністську державу. Він хоче відродити Російську імперію — просто погляньте на історію. Дайте йому дюйм, то він візьме всю милю, — додав спецпредставник президента США.

Він порівняв наявну ситуацію в Україні з періодом перед Другою світовою війною.

— Це нагадує мені Другу світову війну. У 1938 році в Мюнхені Гітлер сказав, що хоче лише Судети. Потім Рейнланд, потім Польща, і ми опинилися у Другій світовій війні. Історія не повторюється, але вона точно римується. Саме це зараз відбувається з Україною. Ми маємо зупинити Путіна зараз, — сказав політик.

Коментуючи критику колишнього президента США Дональда Трампа, спецпредставник зауважив, що усі звинувачення «є несправедливими».

— Трамп намагається дати дипломатії всі шанси. Коли він казав, що може зупинити війну за 24 години, це було для спадщини. Він швидко зрозумів, що все складніше, ніж очікувалось. Українці готові до домовленостей, але Путін — ні, — пояснив Келлог.

Щодо питання можливих територіальних поступок України, Келлог ж підкреслив, що «Трамп не торгуватиме українськими землями».

— Будь-які рішення щодо територій належать виключно Україні. Трамп не торгує українською землею — це мандат Зеленського, – сказав він.

Водночас політик наголосив, що Україна має визнати реаліях окупації:

— Донецьк — на 65% окупований, Луганськ — на 98%. Треба приймати реальність. Де-факто не означає де-юре. Історія з Балтією підтверджує цей принцип, – заявив спецпредставник США.

Келлог порадив Україні дивитися в майбутнє, адже «окуповані території в довгостроковій перспективі, можливо, можна буде відновити».

