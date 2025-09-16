Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Зеленський заявив, що для завершення війни потрібна чітка позиція Трампа

Зеленський закликав Трампа визначитися із санкціями проти Росії. Фото: Офіс ПрезидентаЗеленський заявив, що для завершення війни потрібна чітка позиція Трампа. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп має висловити «чітку позицію» щодо пакета санкцій проти Росії та гарантій безпеки для України. На його думку, це необхідно для припинення війни.

В інтерв’ю Sky News Володимир Зеленський висловив сподівання, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час державного візиту Дональда Трампа до Лондона обговорить із ним питання гарантій для України.

Український президент наголосив, що мирні домовленості повинні бути закріплені документально за підтримки США та європейських партнерів. Для цього, за його словами, потрібна чітка позиція американського лідера.

— Перш ніж ми закінчимо війну, я справді хочу, щоб усі угоди були укладені. Я хочу... мати документ, який підтримують США та всі європейські партнери. Це дуже важливо. Щоб це сталося, нам потрібна чітка позиція президента Трампа, — заявив він. 

Володимир Зеленський також закликав Дональда Трампа зробити «рішучі особисті кроки», щоб зупинити Володимира Путіна. Він нагадав, що ЄС вже ухвалив 18 пакетів санкцій, тоді як від США очікують потужного санкційного рішення.

Глава держави підкреслив, що зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа на Алясці у серпні стала вигідною для російського президента. Вона дозволила йому вийти з міжнародної ізоляції та створила передумови для його участі у подальших міжнародних заходах.

Володимир Зеленський вважає, що Путін намагається ввести Дональда Трампа в оману та уникнути санкцій. Він попередив: чим довше відкладатиметься запровадження обмежень, тим більше часу отримає Росія для підготовки.

Слід зазначити, що державний секретар США Марко Рубіо відкинув припущення, що зустріч на Алясці підштовхнула президента Росії Володимира Путіна до нових атак проти України та ударів по території Польщі.

Також за його словами, президент не оголошуватиме конкретних термінів щодо можливого введення обмежень. Водночас Дональд Трамп очікує, що європейські партнери також зроблять кроки у цьому напрямку та відмовляться від закупівлі російської продукції, зокрема нафти.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв, що президент США Дональд Трамп найближчими днями «уважно» вивчить питання нових санкцій проти Росії.

До цього, у Білому домі сказали, що Дональд Трамп не хоче вводити нові санкції проти Росії, однак готовий це зробити, якщо буде необхідно.

Водночас сенатор Конгресу США Річард Блюменталь наголосив на необхідності якнайшвидшого голосування за законопроєкт про нові санкції проти Росії. На його думку, президент РФ Володимир Путін «не заслуговує додаткового часу».

Напередодні президент України Володимир Зеленський нагадав, що вже минуло два тижні з того моменту, як Дональд Трамп дав Росії 14 днів на підтвердження готовності до переговорів на рівні лідерів.

Як свідчить опитування, майже 60% американців не впевнені у здатності Дональда Трампа приймати зважені рішення щодо війни між Росією та Україною.

Apple Pay