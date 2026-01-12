Комітет Верховної Ради не підтримав відставку Малюка з посади голови СБУ

Василь Малюк. Ілюстраційне фото: СБУ

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони розглянув подання президента Володимира Зеленського щодо звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України та не підтримав його.

Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко, Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

Під час голосування в комітеті за відставку Василя Малюка висловилися семеро депутатів, шестеро були проти, ще двоє утрималися. Водночас, попри відсутність підтримки комітету, подання президента все одно винесуть на розгляд пленарної зали Верховної Ради.

Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що негативний висновок комітету не перешкоджає винесенню питання на голосування в сесійній залі.

«Це не сильно заважає винести у зал. Просто виходить «комітет не рекомендує на розгляд зали». Але (особливо враховуючи дотримання закону Офісом), це не буде заважати винести на голосування постанову і далі треба набрати 226+. Хоча думаю зараз на це голосів не буде теж», — написав він.

Минулого тижня голова Служби безпеки України Василь Малюк погодився залишити посаду після анонсу ротацій керівників усіх правоохоронних органів президентом Володимиром Зеленським.

Раніше повідомлялось, що колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак за тиждень до свого звільнення нібито наполягав на відставці глави Служби безпеки України Василя Малюка.