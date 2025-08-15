Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  пʼятниця

    15 серпня, 2025

Трамп та Путін прибули до Аляски, де відбудеться їх зустріч

Увечері п’ятниці, 15 серпня, в Анкориджі на Алясці розпочнеться зустріч президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна.

Аеродром на Алясці, куди прилетіли літаки Дональда Трампа та Володимира Путіна 15 серпня 2025 року. Скриншот відеоАеродром на Алясці, куди прилетіли літаки Дональда Трампа та Володимира Путіна 15 серпня 2025 року. Скриншот відео

Трамп приземлився на військовій базі Елмендорф-Річардсон трохи раніше, приблизно о 21:30 за київським часом. Під час польоту він поспілкувався з медіа. Зокрема, заявив, що не планує обговорювати територіальні питання «від імені України». Водночас він допустив можливість надання певних гарантій Україні спільно з європейськими партнерами, але не в межах НАТО.

Літак Володимира Путіна, який приземлився на Алясці 15 серпня 2025 року. Скриншот відеоЛітак Володимира Путіна, який приземлився на Алясці 15 серпня 2025 року. Скриншот відео

Літак Путіна приземлився в Анкориджі пізніше, приблизно в 21:55 за київським часом. Це його перший візит до США за останні 18 років.

В Білому домі повідомили, що зустріч Путіна та Трампа пройде у форматі «три на три», а не «один на один». До Дональда Трампа приєднаються Марко Рубіо та Стів Уіткофф.

Слід зазначили, що зустріч пройде без участі президента України Володимира Зеленського та лідерів європейських країн.

В Анкориджі, штат Аляска, напередодні зустрічі Трампа та Путіна відбувся мітинг на підтримку України.

15 серпня президент США Дональд Трамп проведе зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним в американському штаті Аляска.

Білий дім також розглядає можливість запросити на Аляску президента України Володимира Зеленського. Сам Зеленський заявив, що планується тристороння зустріч на рівні лідерів США, України та Росії. Точна дата поки не визначена, але, за даними CBS News з посиланням на власні джерела, вона може відбутися вже наприкінці наступного тижня.

Раніше Дональд Трамп запевнив європейських лідерів, що під час зустрічі з Володимиром Путіним 15 серпня не обговорюватиме питання українських територій і наполягатиме на безумовному припиненні вогню.

Водночас The Telegraph повідомляє, що під час переговорів на Алясці Трамп може висунути пропозиції, які включатимуть економічні поступки Росії. За інформацією видання, міністр фінансів США Скотт Бессент аналізує можливі компроміси, здатні пришвидшити досягнення домовленості про припинення вогню. Серед них — надання Росії доступу до рідкісноземельних корисних копалин на окупованих територіях України, де розташовані два найбільших родовища літію.

Ще однією можливою пропозицією може стати доступ Росії до природних ресурсів у Беринговій протоці, яка відділяє її від американської Аляски.

