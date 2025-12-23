Дрони, авіація та артилерія: РФ атакувала десятки сіл і міст Херсонщини, є поранені

Наслідки російського обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція, для ілюстрації

Російська армія протягом доби дронами, авіацією та артилерією атакувала 33 населені пункти Херсонської області. Удари припали по житлових кварталах, а також по об’єктах критичної та соціальної інфраструктури.

Про це вранці 22 грудня повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його інформацією, внаслідок атак поранення дістали дев’ятеро людей. Пошкоджені один багатоповерховий і 14 приватних будинків, а також приватний автомобіль.

Слід зазначити, що через російську збройну агресію на правобережжі Херсонщини, станом на грудень 2025 року, пошкоджено або зруйновано 37,8 тисячі об’єктів.