 Обстріл Херсонської області 22 грудня

  • вівторок

    23 грудня, 2025

  • 3.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 23 грудня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 3.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Дрони, авіація та артилерія: РФ атакувала десятки сіл і міст Херсонщини, є поранені

Наслідки російського обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція, для ілюстраціїНаслідки російського обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція, для ілюстрації

Російська армія протягом доби дронами, авіацією та артилерією атакувала 33 населені пункти Херсонської області. Удари припали по житлових кварталах, а також по об’єктах критичної та соціальної інфраструктури.

Про це вранці 22 грудня повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його інформацією, внаслідок атак поранення дістали дев’ятеро людей. Пошкоджені один багатоповерховий і 14 приватних будинків, а також приватний автомобіль.

Слід зазначити, що через російську збройну агресію на правобережжі Херсонщини, станом на грудень 2025 року, пошкоджено або зруйновано 37,8 тисячі об’єктів.

Останні новини про: Війна в Україні

Через атаку FPV-дронів на Миколаївщині пошкоджено приватний будинок
Росія знову атакувала Одесу: постраждали порт і цивільне судно
Стефанчук розповів, як можуть відбутися вибори під час війни
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич обіцяє, що у бюджеті Миколаєва на 2026 рік буде розпис по кожному об'єкту

Юлія Бойченко
новини

«Для слідчих дій мають бути підстави», — поліція поки не має доказів поранення депутата Андрєєва на полюванні

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві за ₴4,6 млн закупили програму для розпізнавання авто на міських камерах

Аліна Квітко
новини

«Ситуація критична»: мешканці Вознесенська скаржаться на перебої міського транспорту

Анна Гакман
новини

Сєнкевич пообіцяв публічні звіти департаментів та комунальних підприємств перед ухваленням бюджету Миколаєва на 2026 рік

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Стефанчук розповів, як можуть відбутися вибори під час війни
Росія знову атакувала Одесу: постраждали порт і цивільне судно
Через атаку FPV-дронів на Миколаївщині пошкоджено приватний будинок

Через атаку FPV-дронів на Миколаївщині пошкоджено приватний будинок

Сєнкевич обіцяє, що у бюджеті Миколаєва на 2026 рік буде розпис по кожному об'єкту

Росія знову атакувала Одесу: постраждали порт і цивільне судно