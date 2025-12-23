Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі: адреси
У вівторок, 23 грудня, деякі вулиці у Миколаєві до вечора залишаться без води через ремонтні роботи на мережах.
Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».
Так, до 20:00 припинили водопостачання по вулиці Мала Морській до вулиці Адміральської.
Орієнтовано до вечора ремонтні роботи триватимуть і на вулиці Микитенка — вулиці О. Кваші (Мічуріна).
Без води тимчасово також залишився мікрорайон Леваневців.
Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у водоканалі прогнозують тариф до ₴100 за куб води у Миколаєві після запуску нових очисних.
