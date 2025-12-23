 Відключення води 23 грудня 2025 року у Миколаєві: адреси

Клуб

Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі: адреси

Відключення води. Фото: life.ko.net.uaВідключення води. Фото: life.ko.net.ua

У вівторок, 23 грудня, деякі вулиці у Миколаєві до вечора залишаться без води через ремонтні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Так, до 20:00 припинили водопостачання по вулиці Мала Морській до вулиці Адміральської.

Орієнтовано до вечора ремонтні роботи триватимуть і на вулиці Микитенка — вулиці О. Кваші (Мічуріна).

Без води тимчасово також залишився мікрорайон Леваневців.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у водоканалі прогнозують тариф до ₴100 за куб води у Миколаєві після запуску нових очисних.

