Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі: адреси

Відключення води. Фото: life.ko.net.ua

У вівторок, 23 грудня, деякі вулиці у Миколаєві до вечора залишаться без води через ремонтні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Так, до 20:00 припинили водопостачання по вулиці Мала Морській до вулиці Адміральської.

Орієнтовано до вечора ремонтні роботи триватимуть і на вулиці Микитенка — вулиці О. Кваші (Мічуріна).

Без води тимчасово також залишився мікрорайон Леваневців.

