  середа

    13 серпня, 2025

    Миколаїв

  13 серпня , 2025 середа

  Миколаїв

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зустріч Зеленського, Трампа і Путіна може відбутися наступного тижня, — CBS News

У США готують тристоронню зустріч Трампа, Зеленського та Путіна. Ілюстративне фото: PAP/EPAУ США готують тристоронню зустріч Трампа, Зеленського та Путіна. Ілюстративне фото: PAP/EPA

Зустріч президента України Володимира Зеленського, його американського колеги Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна може відбутися вже наприкінці наступного тижня.

Про це повідомляють два джерела CBS News.

Повідомляється, що у Вашингтоні працюють над місцем зустрічі.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним у американському штаті Аляска 15 серпня.

Крім цього, Білий дім розглядає можливість запросити президента України Володимира Зеленського на Аляску, де має відбутися зустріч.

Президент Володимир Зеленський також заявив, що планується тристороння зустріч на рівні лідерів США, України та Росії. Проте конкретна дата події наразі не встановлена.

Слід також зазначити, що низка громадських організацій на Алясці анонсувала акцію протесту напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна. За інформацією організаторів, захід відбудеться 14 серпня у найбільшому місті штату — Анкориджі.

Крім того, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що запланована на п’ятницю зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці не є перемогою для Кремля.

