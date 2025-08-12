У мене буде зустріч з Путіним і Трампом, але я не знаю дату, — Зеленський

Зеленський підтвердив плани на тристоронню зустріч з Трампом та Путіним. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що планується тристороння зустріч на рівні лідерів США, України та Росії. Проте конкретна дата події наразі не встановлена.

Про це він заявив у вівторок, 12 серпня, на пресконференції.

Зеленський зазначив, що на зустрічі обговорюватимуться важливі питання, а головне — прагнення завершити війну.

— Безумовно у нас буде зустріч на рівні лідерів, тристороння. Я не знаю дату. Там будуть підніматися ті чи інші питання. Стояти на правді, на своїй правді, безумовно робити все, щоб ця війна закінчилася. Є речі, які є у тебе в серці, а є речі, які є у тебе в Конституції, — сказав Володимир Зеленський.

Він також наголосив, що зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці матиме значення лише для двосторонніх відносин країн.

— Що стосується перемовин, у будь-якому випадку, вони важливі на рівні лідерів, але говорити про Україну без України неможливо і ніхто це не прийме. Тому розмова Путіна і Трампа може бути важливою для їхнього двостороннього треку. Але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть. Я дуже вірю і надіюсь, що президент США це розуміє і усвідомлює, — заявив Володимир Зеленський.

Раніше Володимир Путін назвав Об’єднані Арабські Емірати одним з підходящих місць для зустрічі з Дональдом Трампом.

Як повідомлялось, Білий дім розглядає можливість запросити президента України Володимира Зеленського на Аляску, де 15 серпня президент США Дональд Трамп має зустрітися з Путіним.