Трамп і Путін зустрінуться 15 серпня на Алясці

Дональд Трамп і Володимир Путін, Фінляндія, 16 липня 2018 року, фото: AP/ ablo Martinez Monsivais

Президент США Дональд Трамп повідомив про заплановану на 15 серпня 2025 року зустріч із правителем Росії Володимиром Путіним у американському штаті Аляска.

Про це повідомив Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

«Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом США, та лідером Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п'ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска. Подальші подробиці будуть повідомлені згодом. Дякую за увагу до цього питання!», — написав Дональд Трамп.

Також помічник глави РФ Юрій Ушаков у коментарі російським ЗМІ підтвердив факт підготовки зустрічі.

«Росія та США – близькі сусіди, тому цілком логічно, що зустріч Путіна та Трампа пройде на Алясці», — заявив Юрій Ушаков.

Раніше Володимир Путін назвав Об’єднані Арабські Емірати одним з підходящих місць для зустрічі з Дональдом Трампом.

Нагадаємо, помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що зустріч Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом уже узгоджена і може відбутися вже наступного тижня.

Нагадаємо, раніше газета New York Times повідомила, що Дональд Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським сказав про намір зустрітись із Путіним вже наступного тижня. Трамп також висловив ідею про можливу тристоронню зустріч за участі України.

Пізніше на брифінгу президент США підтвердив, що бачить «хороші шанси» на переговори з Путіним і Зеленським.