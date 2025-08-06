«Має бути чесне завершення війни», — Зеленський після розмови з Трампом
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- Аліса Мелік-Адамян
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20:55, 06 серпня, 2025
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Президент Володимир Зеленський поговорив із Дональдом Трампом після візиту його спецпосланця до Москви.
Про це український лідер повідомив у соцмережах.
Він зазначив, що під час розмови політики обговорили «те, що було озвучено в Москві».
— Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено в Москві. Україна обов’язково захистить свою незалежність. Нам усім потрібен тривалий і надійний мир. Росія має закінчити війну, яку сама ж і розпочала, — повідомив Володимир Зеленський.
У розмові також брали участь і деякі європейські лідери.
Нагадаємо, вранці 6 серпня спецпосланець США на Близькому Сході Стів Віткофф прибув з візитом до Москви.
Як пише «РИА Новости», одразу після прибуття до Москви Віткофф зустрівся з головою Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим. Разом вони відвідали ресторан «Восход» у парку «Заряддя», після чого делегація вирушила до Кремля.
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