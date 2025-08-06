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«Має бути чесне завершення війни», — Зеленський після розмови з Трампом

Президент Володимир Зеленський поговорим із Дональдом Трампом. Фото: Офіс президентаПрезидент Володимир Зеленський поговорим із Дональдом Трампом. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський поговорив із Дональдом Трампом після візиту його спецпосланця до Москви.

Про це український лідер повідомив у соцмережах.

Він зазначив, що під час розмови політики обговорили «те, що було озвучено в Москві».

— Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено в Москві. Україна обов’язково захистить свою незалежність. Нам усім потрібен тривалий і надійний мир. Росія має закінчити війну, яку сама ж і розпочала, — повідомив Володимир Зеленський.

У розмові також брали участь і деякі європейські лідери. 

Нагадаємо, вранці 6 серпня спецпосланець США на Близькому Сході Стів Віткофф прибув з візитом до Москви.

Як пише «РИА Новости», одразу після прибуття до Москви Віткофф зустрівся з головою Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим. Разом вони відвідали ресторан «Восход» у парку «Заряддя», після чого делегація вирушила до Кремля.

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