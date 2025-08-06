«Має бути чесне завершення війни», — Зеленський після розмови з Трампом

Президент Володимир Зеленський поговорим із Дональдом Трампом. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський поговорив із Дональдом Трампом після візиту його спецпосланця до Москви.

Про це український лідер повідомив у соцмережах.

Він зазначив, що під час розмови політики обговорили «те, що було озвучено в Москві».

— Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено в Москві. Україна обов’язково захистить свою незалежність. Нам усім потрібен тривалий і надійний мир. Росія має закінчити війну, яку сама ж і розпочала, — повідомив Володимир Зеленський.

У розмові також брали участь і деякі європейські лідери.