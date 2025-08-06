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Спецпредставник Трампа прилетів до Москви, — ЗМІ

Представник Трампа 6 серпня прибув до Москви. Фото: AFPПредставник Трампа 6 серпня прибув до Москви. Фото: AFP

Сьогодні вранці 6 серпня спецпосланець США на Близькому Сході Стів Віткофф прибув з візитом до Москви. 

Про це пишуть російські пропагандистські медіа ТАСС та «Риа-Новости».

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що його спецпосланець Стів Віткофф проведе переговори з представниками Росії.

За підсумками переговорів Білий дім ухвалить рішення щодо можливого запровадження санкцій проти Росії та країн, які закуповують російські енергоресурси. Пізніше Дональд Трамп заявив, що якщо знизити ціну на нафту на десять доларів, то це змусить лідера РФ Володимира Путіна припинити війну проти України.

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