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Якщо ціну на нафту знизити на $10 за барель, то Путін зупинить війну, — Трамп

Дональд Трамп. Фото: СуспільнеДональд Трамп заявив, що Путін припинить війну у разі зниження ціни на нафту. Фото: Суспільне

Президент США Дональд Трамп вважає, що якщо знизити ціну на нафту на десять доларів, то це змусить лідера РФ Володимира Путіна припинити війну проти України.

Про це він заявив у інтерв’ю CNBS.

За його словами, якщо ціни на енергоносії знизяться достатньо, то Путін «припинить вбивати людей».

— Якщо ви знизите ціни на енергоносії ще на 10 доларів за барель, у нього не залишиться вибору, тому що його економіка опиниться в жахливому стані, — вважає Дональд Трамп.

Він також додав, що організація ОПЕК+ планує збільшити видобуток нафти, що, на думку Трампа, також вплине на ринок енергоносіїв.

Нагадаємо, у вівторок, 5 серпня, президент України Володимир Зеленський поговорив з лідером США Дональдом Трампом. 

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