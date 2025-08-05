Про удари РФ, санкції та співпрацю в обороні: Зеленський поговорив з Трампом

Володимир Зеленський та Дональд Трамп . Ілюстративне фото: AP

У вівторок, 5 серпня, президент України Володимир Зеленський поговорив з лідером США Дональдом Трампом.

За словами Зеленського, сторони обмінялися оцінками ситуації на фронті, зокрема щодо ескалації з боку Росії.

Президент підкреслив, що Трамп повністю поінформований про останні масовані удари росіян по Києву, а також по інших містах і громадах України.

У розмові порушували тему санкцій, які продовжують тиснути на російську економіку. Зеленський зазначив, що саме через економічну слабкість Москва уважно стежить за позицією Трампа, яка «може багато що змінити».

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— Звісно, говорили про санкції проти Росії. Їхня економіка продовжує падати, і саме тому в Москві так зважають на цю перспективу та рішучість Президента Трампа. Це може багато що змінити, — зазначив Володимир Зеленський.

Також президенти обговорили можливі спільні європейські рішення, спрямовані на посилення оборони України.

— Зараз маємо вже рішення Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії — більше ніж мільярд доларів на американську зброю, яку Україна отримає. Дякую! Ця взаємодія з країнами НАТО продовжиться, — повідомив Володимир Зеленський.

Окремо лідери обговорили проєкти двосторонньої співпраці у сфері оборони, зокрема угоду щодо безпілотників. Зеленський повідомив, що українська сторона вже підготувала проєкт такої угоди й готова до його докладного обговорення. На його думку, вона може стати однією з найпотужніших оборонних домовленостей.

Раніше, Президент США Дональд Трамп повідомив, що його спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф, ймовірно, відвідає Росію 6 або 7 серпня. За Трампа, ініціатива зустрічі належить російській стороні.