Трамп: Росія хоче зустрітися з моїм спецпредставником Віткоффом

Стів Віткофф. Фото: AP

Президент США Дональд Трамп повідомив, що його спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф, ймовірно, відвідає Росію 6 або 7 серпня. За Трампа, ініціатива зустрічі належить російській стороні.

Під час розмови з журналістами в Нью-Джерсі Трамп заявив, що якщо Москва не погодиться на припинення вогню до п’ятниці, 8 серпня, США можуть запровадити санкції.

При цьому він додав, що Росія вміє обходити обмеження: «Вони хитрі й непогано уникають санкцій, тож побачимо».

Також Трамп знову згадав про війну в Україні, назвавши її «жахливою» й додавши, що вона забирає багато життів. Він заявив, що має намір її зупинити: «Ми зупинили багато воєн… І цю зупинимо теж».

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп дав 10 днів російському лідеру Володимир Путін, щоб укласти мирну угоду з Україною.

Слід зазначити, що Дональд Трамп незадоволений перебігом мирних переговорів щодо завершення війни в Україні.

Водночас у Кремлі заявили, що ознайомилися із заявою президента США Дональда Трампа щодо скорочення термінів для врегулювання війни в Україні з 50 до 10-12 днів. Російська сторона також наголосила, що й надалі має намір захищати власні інтереси в межах переговорного процесу.