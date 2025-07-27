Трамп втрачає терпіння через відсутність прогресу у переговорах з Росією, — Рубіо
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- Марія Хаміцевич
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11:11, 27 липня, 2025
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Президент США Дональд Трамп незадоволений перебігом мирних переговорів щодо завершення війни в Україні.
Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в ефірі Fox News.
За його словами, Дональд Трамп прагне стати частиною мирної угоди, однак дедалі більше розчаровується у діях російської сторони, незважаючи на телефонні контакти з президентом РФ.
— Він втрачає своє терпіння, він втрачає свою готовність продовжувати чекати, поки російська сторона щось зробить, — зазначив Марко Рубіо.
Також держсекретар заявив, що лише з початку 2025 року загинули понад 100 тисяч російських військових.
Раніше Дональд Трамп заявив, що США можуть ввести до 100% митні тарифи проти Росії, якщо угоди не буде досягнуто протягом 50 днів. Крім того, він повідомив про плани відправлення в Україну американської зброї, придбаної європейськими партнерами.
Президент США також заявив, що розчарований позицією глави РФ, але, за його словами, ще не закінчив із ним стосунки.
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