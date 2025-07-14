Трамп пообіцяв передати Україні системи Patriot і заявив, що за них заплатить ЄС

Дональд Трамп. Фото: getty images

Президент США Дональд Трамп повідомив про намір надати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, підкресливши, що ці системи критично необхідні для захисту від російських обстрілів.

Про це він заявив журналістам на базі Ендрюс біля Вашингтона, цитує його Reuters.

За словами Трампа, глава Кремля Володимир Путін демонструє одне публічно, але веде агресивні дії під покровом ночі.

— Ми надішлемо Patriot, які їм дуже потрібні, бо Путін справді здивував багатьох людей. Він гарно говорить, а потім увечері всіх бомбить. Але тут є невелика проблема. Мені це не подобається, — сказав Дональд Трамп.

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Трамп наголосив, що Patriot мають посилити оборонні спроможності Києва, хоча додав, що йому не до вподоби деякі аспекти цього процесу.

Хоча точна кількість систем, які планується передати, не уточнюється, Трамп підкреслив, що витрати на постачання буде компенсовано з боку Європейського Союзу. За його словами, США нададуть Україні високотехнологічне озброєння, і ЄС повністю покриє його вартість, що відповідає підходу, якого Сполучені Штати прагнуть дотримуватися.

— Ми, по суті, збираємося надсилати їм різні одиниці дуже складного військового обладнання. Вони заплатять нам за це 100%, і саме цього ми хочемо, — додав він.

Також Трамп анонсував зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, яка має відбутися цього тижня. Основними темами переговорів стануть ситуація в Україні та інші важливі міжнародні питання.

Раніше ЗМІ повідомляли, що призупинені поставки американської військової допомоги Україні можуть відновитися після серії зустрічей на високому рівні в Італії та Україні протягом наступного тижня.