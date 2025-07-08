США нададуть Україні більше оборонної зброї, — Трамп

Дональд Трамп. Ілюстративне фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація має намір постачати Україні більше оборонної зброї.

Про це він сказав на зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в Білому домі, передає «Укрінформ».

— Ми надішлемо ще певну зброю. Ми маємо це зробити, — сказав Дональд Трамп.

За його словами, українці повинні мати змогу захистити себе.

— Зараз вони зазнають дуже потужних ударів, — констатував президент США, вказавши, що в Україні гине багато людей.

Він наголосив, що Сполучені Штати змушені надсилати більше зброї.

— Це переважно оборонна зброя, — підкреслив Дональд Трамп.

Раніше ЗМІ повідомляли, що призупинені поставки американської військової допомоги Україні можуть відновитися після серії зустрічей на високому рівні в Італії та Україні протягом наступного тижня.