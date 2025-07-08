У Politico розповіли, коли США можуть відновити поставки військової допомоги Україні

Призупинені поставки американської військової допомоги Україні можуть відновитися після серії зустрічей на високому рівні в Італії та Україні протягом наступного тижня.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Співрозмовники медіа кажуть, що США мають намір відновити постачання інженерної техніки та бронетехніки в Україну. Проте точні терміни там так поки що не озвучили.

Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог зустрінеться з міністром оборони України Рустемом Умеровим у Римі на міжнародній конференції з питань допомоги. А згодом цього та наступного тижня відбудеться зустріч у Києві.

При цьому речник Келлога заявив, що спецпредставника Трампа з українським міністром оборони в Києві спочатку не мала на меті обговорення військової допомоги США та була «організована до того, як минулого тижня з’явилися новини про призупинення поставок озброєнь».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп поговорили по телефону про російські повітряні удари, можливості ППО та ситуацію на фронті.