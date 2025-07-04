Зеленський про розмову з Трампом: Домовилися працювати над захистом неба України

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп поговорили по телефону про російські повітряні удари, можливості ППО та ситуацію на фронті.

Про зміст розмови Зеленський повідомив у соцмережах. Він подякував США за підтримку, а також наголосив на важливості досягнення справедливого миру за участі американської сторони.

— Ми в Україні вдячні за всю надану підтримку, яка дає нам змогу берегти життя людей і нашу незалежність. Ми зробили дуже багато разом з Америкою та підтримуємо всі зусилля, щоб зупинити вбивства й відновити нормальний сталий, гідний мир. Потрібна достойна угода для миру, і Україна підтримує американські пропозиції, — зазначив Володимир Зеленський.

За словами президента, Трамп добре обізнаний із ситуацією на фронті та загрозами з повітря. Сторони погодилися працювати над розширенням можливостей протиповітряної оборони України.

— Обговорили можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд. Говорили також детально про спроможності оборонної промисловості, про можливості спільного виробництва. Готові до прямих проєктів з Америкою і вважаємо, що це надзвичайно потрібно для безпеки, особливо що стосується дронів і відповідних технологій, — розповів Володимир Зеленський.

Також лідери обговорили взаємні інвестиції, закупівлі та дипломатичну співпрацю з США та іншими союзниками.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Вона тривала близько години.