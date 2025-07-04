  • пʼятниця

    4 липня, 2025

  • 31°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 4 липня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 31° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зеленський про розмову з Трампом: Домовилися працювати над захистом неба України

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: Офіс Президента УкраїниВолодимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп поговорили по телефону про російські повітряні удари, можливості ППО та ситуацію на фронті.

Про зміст розмови Зеленський повідомив у соцмережах. Він подякував США за підтримку, а також наголосив на важливості досягнення справедливого миру за участі американської сторони.

— Ми в Україні вдячні за всю надану підтримку, яка дає нам змогу берегти життя людей і нашу незалежність. Ми зробили дуже багато разом з Америкою та підтримуємо всі зусилля, щоб зупинити вбивства й відновити нормальний сталий, гідний мир. Потрібна достойна угода для миру, і Україна підтримує американські пропозиції, — зазначив Володимир Зеленський

За словами президента, Трамп добре обізнаний із ситуацією на фронті та загрозами з повітря. Сторони погодилися працювати над розширенням можливостей протиповітряної оборони України.

— Обговорили можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд. Говорили також детально про спроможності оборонної промисловості, про можливості спільного виробництва. Готові до прямих проєктів з Америкою і вважаємо, що це надзвичайно потрібно для безпеки, особливо що стосується дронів і відповідних технологій, — розповів Володимир Зеленський

Також лідери обговорили взаємні інвестиції, закупівлі та дипломатичну співпрацю з США та іншими союзниками.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Вона тривала близько години.

Останні новини про: Війна в Україні

Трамп заявив, що Путін не збирається зупиняти війну і назвав це «війною Байдена»
До України повернулися полонені: серед них оборонці Херсонщини та цивільні
США не припинили постачання зброї Україні, але запаси виснажуються, — Трамп
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві шукають донора для будівництва нового дитячого діагностичного центру за ₴789 млн: проєктом зацікавились іспанці

Юлія Бойченко
новини

Водоканал спростовує знайдення трупу у водопроводі Миколаєва: «У нас труби 10 см, не поширюйте фейки»

Марія Хаміцевич
новини

₴4,4 млн на модернізацію: у Первомайську встановили енергоощадне обладнання на двох насосних станціях

Альона Коханчук
новини

Товариству мисливців на Миколаївщині депутати передали у користування на 15 років угіддя біля заповідного фонду

Аліса Мелік-Адамян
новини

Понад 8 годин у Куцурубі на Миколаївщині намагались загасити масштабну пожежу

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Війна в Україні

США не припинили постачання зброї Україні, але запаси виснажуються, — Трамп
До України повернулися полонені: серед них оборонці Херсонщини та цивільні
Трамп заявив, що Путін не збирається зупиняти війну і назвав це «війною Байдена»

Миколаївські морпіхи повернулися до України з російського полону

₴4,4 млн на модернізацію: у Первомайську встановили енергоощадне обладнання на двох насосних станціях

2 години тому

Кабмін готується до закриття шкіл у десяти областях: під скорочення потрапляє й Миколаївщина

Головне сьогодні