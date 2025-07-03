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Зеленський і Трамп можуть провести телефонну розмову на тлі повідомлень про паузу в постачанні зброї, — ЗМІ

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: Офіс Президента УкраїниВолодимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: Офіс Президента України

Україна та США розглядають можливість організації телефонної розмови між президентом Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. 

Про це пише Politico з посиланням на двох співрозмовників, обізнаних із планами.

Ідея такого контакту з’явилася 1 липня, коли почали ширитися повідомлення про можливе призупинення постачання певних видів озброєння зі США до України. 

За словами одного з європейських дипломатів, офіційне інформування Києва з боку американської сторони вже відбулося.

— Сьогодні США інформують Україну (про рішення) в Києві, а також найближчим часом буде організовано телефонну розмову між Трампом і Зеленським, — повідомив європейський дипломат, обізнаний з планами.

Водночас джерела наголошують, що у Вашингтоні запевняють не про повноцінну паузу в допомозі, а лише про перегляд підходів до її надання. 

— США заявляють, що це не пауза і не призупинення. США все ще активно працюють над визначенням найкращого способу підтримки оборони України. Це залишається пріоритетом, — додав співрозмовник.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати призупинили постачання в Україну частини зенітних ракет та високоточних боєприпасів через занепокоєння щодо власних запасів військової техніки.

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