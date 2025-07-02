США призупинили постачання деяких ракет ППО та високоточних боєприпасів Україні

США призупинили поставки деяких ракет ППО та боєприпасів Україні. Фото: Getty Images

Сполучені Штати призупинили постачання в Україну частини зенітних ракет та високоточних боєприпасів через занепокоєння щодо власних запасів військової техніки.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Як зазначили три співрозмовники, ця ініціатива належить голові політичного управління Пентагону Елбріджу Колбі — після перевірки, яка показала скорочення запасів артилерійських снарядів та ППО. Хоча рішення ухвалили на початку червня, лише зараз його почали виконувати.

Видання зазначає, що зупинка відбувається у ситуації, коли Україна активно відбиває російські ракетні та дронові атаки по Києву та іншим містам. Запити Politico до Пентагону та Білого дому залишилися без відповіді.

За даними NBC News, поставки, які призупинено, включають:

десятки зенітних ракет Patriot;

тисячі 155‑мм осколково‑фугасних снарядів;

понад 100 ракет Hellfire;

понад 250 високоточних ракет GMLRS;

десятки ракет класу «земля‑повітря» Stinger, ракет AIM класу «повітря‑повітря» та гранатометів.

«Деякі поставки вже перебували в регіоні, але були зупинені перед передачею Україні», — повідомили джерела.

Міністр оборони США Піт Гегсет ухвалив це рішення через побоювання про виснаження запасів — після поставок в Україну та активності США на Близькому Сході останні два роки, йдеться у повідомленні NBC.

Двоє посадовців Пентагону та двоє членів Конгресу стверджують, що постачання можуть залишатися призупиненими до завершення інвентаризації. Якщо виявиться, що власні запаси критично низькі або потрібні в інших регіонах, допомога Україні може бути відтермінована.

Нагадаємо, очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що Білий дім планує скорочення бюджету на безпекову допомогу Україні у 2026 році.

Раніше повідомлялось, що попри завершення дії попереднього пакета допомоги Україні, затвердженого ще за президентства Джо Байдена, у Білому домі та Конгресі США фактично не обговорюють нову підтримку.